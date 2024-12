En visite au Liban le ministre des Armées français veut consolider le "fragile" cessez-le-feu

Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, salue les membres du bataillon français de la mission de maintien de la paix des Nations Unies FINUL, dans le village de Deir Kifa, au sud du Liban, le 31 décembre 2024 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a souligné mardi en visite au Liban la nécessité de préserver le "fragile" cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre entre l'armée israélienne et le Hezbollah.

La trêve a mis fin à deux mois de conflit ouvert entre l'armée israélienne et le mouvement libanais pro-iranien, qui avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre l'opposant à son allié palestinien du Hamas dans la bande de Gaza, en octobre 2023.

Le cessez-le-feu tient globalement, malgré des accusations mutuelles de violations répétées.

Un mécanisme réunissant la France, les Etats-Unis, le Liban, Israël et la force de paix de l'ONU au Liban, Finul, a été mis en place pour surveiller son application et ses violations.

"Ce mécanisme franco-américain a enregistré pratiquement 300 saisines, ça dit bien qu'il est en train de trouver complètement son rôle", a indiqué M. Lecornu à l'AFPTV, en déplacement sur une base de la Finul à Deir Kifa, dans le sud libanais.

"On est à mi-parcours dans le cadre de ce cessez-le feu, avec des premiers résultats qui ont été enregistrés notamment dans la capacité à déconflicter, à sécuriser", a-t-il ajouté.

L'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l'armée israélienne du sud du Liban, où elle était entrée fin septembre, et le repli du Hezbollah au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière libano-israélienne.

En visite au Liban avec le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, le ministre des Armées a rencontré lundi Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée libanaise.

A l'issue du délai fixé par l'accord, "les forces armées libanaises doivent avoir repris pied à la place de là où était le Hezbollah (...) et à la place de là où sont les forces armées israéliennes", a rappelé M. Lecornu.

La visite française est un "point d'étape" permettant de se "projeter pour les 26 jours qui restent d'un cessez-le-feu dont on sait qu'il est fragile, et qui nécessite immanquablement et inévitablement du volontarisme des deux côtés", a-t-il dit.

"C'est pour cela que nous nous appliquons (...) à faire en sorte que ce cessez-le-feu tienne", a-t-il insisté.

Mardi les ministres français ont aussi rencontré le commandant de l'armée libanaise en charge du secteur sud du Litani, avant de retrouver les Casques bleus français de la Finul à Deir Kifa à l'occasion du Nouvel An.