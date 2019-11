En vingt ans, la France n'a connu que des séismes mineurs à modérés : visualisez-les sur notre carte

Le séisme de magnitude 5,4 ressenti dans la Drôme le 11 novembre 2019 fait partie des plus forts enregistrés ces vingt dernières années. Pourtant, il est classé comme modéré.

La Terre a tremblé lundi 11 novembre dans la Drôme. Ce séisme de magnitude 5,4 a rappelé que la France n'est pas totalement à l'abri de l'activité sismique, même si ces événements restent rares. Depuis le 1er janvier 2000 et jusqu'au 12 novembre 2019, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a recensé 756 séismes ressentis sur le territoire métropolitain, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine (explosion, fracturation hydraulique, etc.). Parmi ceux-ci, certains prenaient leur épicentre loin du territoire français : en mer Méditerranée, dans l'Atlantique, outre-Rhin ou chez nos voisins italiens par exemple.

En France, la géographie des séismes est bien connue et n'a pas évolué depuis que l'on tient des comptes de leur survenue, au début du Moyen-Age. Le territoire métropolitain n'a plus connu de séismes très meurtriers depuis celui de 1909 à Lambesc (Bouches-du-Rhône), qui a fait 46 morts, avec une magnitude de 6,2.

L'Est et le Sud concentrent les risques sismiques, le long des Pyrénées et des Alpes, du fait du jeu des plaques tectoniques, mais aussi dans une partie de l'arc Atlantique et de l'Alsace.

Des risques faibles en métropole

Depuis 2000, le séisme le plus violent enregistré en métropole s'est produit au nord-ouest de la ville de Saint-Dié (Vosges). Avec une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter, il s'agit d'un séisme « modéré » - de 5 à 5,9, comme on en enregistre environ 800 par an à la surface du globe.

