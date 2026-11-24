Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) et le Premier ministre hongrois Péter Magyar (G) assistent à un hommage aux soldats tombés au combat contre la Russie, le 24 novembre 2026 à Oujgorod (Ukraine) ( AFP / Genya Savilov )

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a salué mardi l'ouverture d'un "nouveau chapitre" dans les relations entre Kiev et Budapest lors d'une rencontre en Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky visant à réparer des liens abîmés par le nationaliste pro-russe Viktor Orban.

Effectuant sa première visite officielle en Ukraine depuis son arrivée au pouvoir en mai, M. Magyar a rencontré M. Zelensky dans la région ukrainienne de Transcarpatie (ouest), où vit une forte minorité hongroise. Cette région faisait partie de l’ancien Royaume de Hongrie jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

Les deux dirigeants ont participé à une cérémonie dans un cimetière à Oujgorod, la capitale administrative de la Transcarpatie.

"Je considère cette journée comme un moment historique et une formidable opportunité qui nous permet d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire et les relations entre nos deux pays", a déclaré Peter Magyar, selon des journalistes de l'AFP présents sur place.

Pour sa part, M. Zelensky a déclaré "se réjouir" du développement de "relations de bon voisinage importantes avec la Hongrie".

Peter Magyar, un conservateur pro-européen, a de nouveau condamné clairement l'invasion russe du pays lancée en 2022.

"Le peuple hongrois condamne fermement cette effroyable agression russe, cette guerre qui fait rage depuis près de cinq ans contre des civils et des soldats, et que la Russie mène contre un pays européen souverain et libre", a-t-il dit.

Ce déplacement, annoncé seulement tôt mardi, constitue la première visite officielle d’un Premier ministre hongrois dans la région depuis 2015. Peter Magyar doit aussi y rencontrer des responsables de la communauté hongroise.

Avant cette visite, il avait indiqué qu'il allait "demander qu’au cours de cette année, ou au plus tard au début de l’année prochaine", l’Ukraine introduise "des réglementations garantissant que nos frères et sœurs hongrois puissent utiliser leur langue maternelle", par exemple à l’hôpital, dans les maisons de retraite ou lors d'événements sportifs.

Première rencontre en octobre

Le premier tête à tête officiel entre les deux hommes depuis la victoire de Peter Magyar aux élections législatives d'avril s'était déroulé mi-octobre à Bruxelles.

Cette première rencontre intervenait après la promulgation d'une loi par M. Zelensky, très attendue par Budapest, renforçant les droits linguistiques des minorités nationales dans l'éducation en Ukraine.

A l'issue de leur rencontre, Peter Magyar avait indiqué considérer la promulgation de cette loi comme "un premier pas vers la restauration de la confiance mutuelle".

La Hongrie faisait de cette loi un préalable pour cesser de bloquer l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE avec Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) et le Premier ministre hongrois Péter Magyar (G) le 24 novembre 2026 à Oujgorod (Ukraine) ( AFP / Genya Savilov )

En juin, la Hongrie a levé son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, après que les deux pays ont conclu un accord sur les droits de la minorité ethnique hongroise.

Budapest a ensuite bloqué toute avancée des discussions, accusant Kiev de ne pas respecter l'accord. En septembre, la Hongrie avait annoncé qu'elle continuerait d'accueillir les Ukrainiens fuyant la mobilisation militaire, en dépit d'une décision européenne.

Le récent rejet par Budapest d'une proposition ukrainienne de participer à un nouveau format de coopération régionale, regroupant huit pays des Carpates, a également semé le doute sur le réchauffement des relations bilatérales observé depuis le départ de Viktor Orban.

Ce nouveau format, créé à l'initiative de Kiev pour renforcer ses liens économiques avec ses voisins, devait regrouper l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie.

Le ministère hongrois des Affaires étrangères a indiqué "ne pas être membre de l'initiative", tout en "suivant de près sa mise en place comme son évolution".

Les relations entre les deux pays s'étaient particuièrement tendues après qu'en 2017, Kiev, visant au premier chef la langue russe, avait imposé l'ukrainien en tant que langue principale de l'enseignement secondaire.

Sous l'impulsion de Viktor Orban, la Hongrie - tout en faisant partie de l'UE et de l'Otan - avait conservé des liens forts avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine.