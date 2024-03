En Turquie, une violence qui dépasse le foot

Les images de supporters de Trabzonspor descendant sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs de Fenerbahçe ont fait le tour du monde ce dimanche. Ce n’est pas la première fois cette saison que le championnat turc se distingue par des séquences dingues de violence. Une tendance qui dépasse le cadre du foot.

Michy Batshuayi, auteur d’un high kick retourné, et Bright Osayi-Samuel, qui s’est distingué d’une droite surpuissante, n’avaient probablement pas l’intention de dévoiler leurs talents de combattants sur un terrain de foot. Malheureusement, les minutes suivant le coup de sifflet final du match entre Trabzonspor et Fenerbahçe ont été marquées par un envahissement de terrain des supporters locaux, venus en découdre avec les joueurs stambouliotes qui célébraient leur victoire (2-3) dans le rond central. Des images d’une gravité rare, qui se produisent à peine plus de trois mois après le passage à tabac d’un arbitre, celui qui était d’ailleurs au sifflet ce dimanche, par le président du club d’Ankaragücü. Que ce match ait dégénéré n’a pas vraiment été une surprise. Les relations entre les deux clubs sont particulièrement fraîches, et les fans de l’équipe de Trabzon cultivent une sévère aversion envers le Fener.

Une rivalité depuis plus de 10 ans

Tout ça parce qu’en 2011, les Stambouliotes ont arraché le titre à la différence de buts, après des semaines de lutte acharnée avec Trabzon, qui n’avait plus été champion depuis 1984. Mais cette saison en particulier avait été marquée par des soupçons de matchs arrangés, notamment en faveur des Stambouliotes, ce que n’ont jamais digéré les fans des Bordo-Mavi. Depuis, chaque rencontre entre ces deux formations se déroule dans un contexte de tension extrême. Au printemps 2014, le match avait été arrêté après des jets d’objets, comme une poignée de porte, sur la pelouse. L’année suivante, le bus de Fenerbahçe avait été la cible de coups de feu alors qu’il passait dans la région, et le chauffeur avait même été blessé. En 2016, alors que Trabzon se faisait dérouiller 4-0, un supporter était descendu sur la pelouse en toute fin de match pour frapper un arbitre assistant.…

