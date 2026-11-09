En Turquie, les promesses face à l'urgence climatique confrontées aux conflits et aux finances

Photo montrant un panneau directionnel sur la COP31, près de l’entrée du parc des expositions d’Antalya, en Turquie, le 30 septembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Les températures grimpent, l'argent manque pour faire face au changement climatique et les tensions géopolitiques compliquent toujours davantage les compromis. Malgré ce sombre tableau, près de 200 pays se retrouvent en Turquie pour tenter de maintenir sur les rails la coopération mondiale sur le climat.

Dans le vaste parc des expositions de la station balnéaire d'Antalya, plus de 100.000 participants sont attendus pendant deux semaines pour la COP31, les négociations annuelles des Nations unies sur le climat. Le bleu de la Méditerranée a remplacé la moiteur amazonienne de Belem, au Brésil, qui avait accueilli l'an dernier la COP30.

L'ambiance est moins à l'euphorie qu'au réalisme. Beaucoup évoquent une conférence destinée avant tout à transformer en actions concrètes les engagements pris lors des précédentes éditions.

Des voyageurs passent devant un panneau publicitaire arborant le logo de la 31ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à l’aéroport d’Antalya, en Turquie, le 6 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

L'année a encore été marquée par une succession de catastrophes climatiques, entre inondations meurtrières au Népal, vagues de chaleur en Europe et incendies étouffants en Indonésie.

Dans le même temps, la crise énergétique alimentée par la guerre au Moyen Orient, la hausse des prix et les difficultés budgétaires de nombreux gouvernements pèsent sur l'ambition climatique.

Le constat scientifique, lui, continue de se dégrader. En septembre, l'ONU a averti que la planète restait sur une trajectoire incompatible avec l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, quand les pays s'étaient engagés à tenter de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

Bataille sur l'électricité

Un slogan proclamant "L’avenir du monde est en Turquie" affiché sur un bus public près de l’entrée du centre d’exposition qui accueille la COP31 à Antalya en Turquie, le 7 novembre 2026. ( AFP / Ozan KOSE )

La Turquie préside cette COP31 avec l'appui de l'Australie, chargée de conduire les négociations, à la suite d'un compromis inédit sur l'organisation de la conférence.

Ankara entend faire de l'électrification un thème clé. Son objectif: que les pays s'accordent à porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035, contre environ 20% aujourd'hui.

Mais cette initiative pourrait elle-même devenir un sujet de discorde.

L'Union européenne plaide pour une électrification "propre", sous-entendant une production d'électricité débarrassée du charbon, du pétrole et du gaz. Plusieurs pays producteurs d'énergies fossiles devraient se montrer plus réticents à cette formulation.

La querelle de l'argent

Dans l'immédiat, les discussions ont continué dimanche sur l'inclusion ou non de certains points sur la finance à l'ordre du jour.

Les pays africains réclament notamment qu'y soit inscrit le triplement des financements destinés à l'adaptation au changement climatique, essentiels pour protéger les pays les plus vulnérables face aux sécheresses, aux inondations ou à la montée du niveau des océans.

A la COP29 de Bakou, les pays développés se sont engagés à mobiliser au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035.

"Nous devons obtenir des avancées concrètes sur cette trajectoire car l'accord ne précisait pas clairement quelle part devait provenir des financements publics", explique Anna Cárcamo de Greenpeace Brésil à l'AFP devant l'entrée du parc des expositions.

Sans la Maison Blanche

Autre ombre sur la conférence: l'absence de l'administration du président américain Donald Trump. Or les États-Unis demeurent la première économie mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine.

Yalchin Rafiyev, négociateur en chef de la COP29 et vice-ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, prend la parole lors d'une conférence sur la transition énergétique au siège d'Agence internationale de l'énergie, à Paris, le 30 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'efficacité du partage des rôles entre la Turquie et l'Australie sera également scrutée. Que se passera-t-il en cas de désaccord sur un sujet ? Le tandem, avec ses alliés différents, ne pourrait-il pas au final faciliter la recherche de compromis?

Même si les discussions s'annoncent difficiles, "l'ambiance est très bonne", notamment grâce aux conditions d'accueil et à une "bonne alchimie" entre les co-présidents, assurait dimanche à l'AFP le négociateur en chef de l'Azerbaïdjan, Yalchin Rafiyev.

"L'essentiel, ajoutait-il, est de parvenir à un équilibre entre les piliers de l'accord de Paris: l'adaptation (aux conséquences du changement climatique, NDLR), l'atténuation (de ses causes via par exemple la réduction de la consommation de charbon, NDLR) et le financement."