En Tunisie, « la prise de conscience autour du patrimoine historique est tardive »

Les politiques de préservation des monuments du pays se heurtent à de nombreux écueils, déplore l'historien chercheur Mohamed-Arbi Nsiri.

Tribune. Terre de conquête et de conquérants, la Tunisie possède une histoire jalonnée par le passage de plusieurs civilisations. De toutes celles qui se sont succédé sur son territoire, la Tunisie retiendra les arrivées des Puniques, des Romains, des Arabes, des Ottomans et bien sûr des Français. Relativement récentes, les rémanences de leurs passages sont toujours vivaces. Ainsi, la mémoire collective est-elle encore imprégnée de leurs histoires grâce aux traces physiques qu'elles ont laissées. S'établissant et s'appropriant les terres tunisiennes, ces civilisations ont édifié une culture qui s'est cristallisée à travers les vestiges et les monuments archéologiques parsemés sur le sol du pays.

En Tunisie, les traces du passé laissées par les générations antérieures - matérielles ou immatérielles, orales ou écrites, enfouies ou apparentes - sont les composantes du patrimoine que l'humanité tente, depuis quelque temps, de sauvegarder.

Face aux risques de destruction, d'oubli, de perte ou de pillage, les organismes internationaux mènent des actions de sauvegarde, de préservation et de sensibilisation (Exemple : la campagne internationale de sauvegarde de Carthage). Cependant, la prise en charge effective et l'application des dispositions internationales concernant le patrimoine tunisien restent inhérentes à l'importance que lui accorde la société locale. Elles dépendent aussi des moyens dont les institutions patrimoniales (Institut national du patrimoine, Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle) disposent pour le protéger et le conserver.

