« En travaillant pour des marques peu éthiques, j'ai eu l'impression d'être devenue ma propre ennemie »

Flora, qui travaille dans une agence de publicité à Paris, raconte son tiraillement entre ses convictions et son quotidien.

Chaque mois, des jeunes diplômés racontent sur Le Monde Campus leur quête de sens et leur transition professionnelle, en partenariat avec la communauté Paumé·e·s de l'association Makesense. Flora, 30 ans, diplômée d'une école de communication, a rédigé ce texte.

Et toi, tu fais quoi dans la vie ? « Je suis conceptrice rédactrice dans la pub. » Cette phrase, je l'ai prononcée des milliers de fois. Cette phrase, pendant des années, je l'ai prononcée en étant fière d'avoir réussi à trouver un job qui me passionnait, dans lequel je m'épanouissais. Un job qui aurait rendu fière la Flora de 14 ans coincée dans un petit village drômois, qui rêvait d'habiter à Paris et qui avait toujours voulu mener la vie que je mène actuellement.

J'ai obtenu un BTS communication dans un lycée privé, puis un master de chef de projet multimédia à l'Iscom, une école à Paris. J'a réussi mes stages, réussi mon book, réussi à être épanouie en bossant dans un domaine que j'aimais, pourtant très concurrentiel. Je me trouvais dans une agence de pub avec de beaux budgets, cinquante « collaborateurs », comme on dit, qui étaient pour la plupart devenus des amis, dans un quartier cool de Paris. Je jouais au baby-foot entre deux pads thaïs végétariens et trois brainstormings. Cela ne m'a pas empêché, à 30 ans, de réussir autre chose : à être complètement paumée.

Convictions versus réalité

L'aspect créatif de mon boulot était bel et bien là, mais il ne paraissait plus si épanouissant que ça. J'avais beau écrire un film publicitaire créatif, je l'écrivais toujours dans le but de le vendre à des banques, des marques de sodas, des marques de bières... qui ne sont pas du bon côté de la barrière au niveau éthique. Mais je m'étais tellement battue pour en arriver là. J'étais parvenue à réussir aux yeux du monde. Ma mère était fière, ma sœur était fière, mon père ne comprenait pas vraiment ce que je faisais, mais il était fier quand même. Alors je me disais que je n'avais pas la légitimité pour me poser de questions.

