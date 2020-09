En temps de Covid, était-il risqué d'aller à Ibiza ?

Perturbé par l'apparition de plusieurs cas de Covid-19 au sein de son effectif, le Paris Saint-Germain a laissé ses principaux cadres prendre des vacances collectives du côté de l'île connue pour être la plus festive au monde. Mais est-ce bien une réalité en période de pandémie ?

Les vacances c'est bien, les distances c'est mieux

. En page d'accueil de son site internet, le quotidienn'y est pas allé de main morte au moment d'évoquer les vacances estivales collectives d'une partie des joueurs du Paris Saint-Germain. La destination de ce voyage sous le signe de la détente et du partage ? Ibiza, île des Baléares où se réunit chaque année une bonne partie des plus grands noceurs de la planète., poursuitÀ leur retour, la sanction tombe : les joueurs du PSG présents sur l'île espagnole ont contracté le virus. Alors, Ibiza est-il vraiment une île-cluster ?Au moment de jeter un œil sur les chiffres de la pandémie aux Baléares, aucune alerte n'est à signaler. Ce mercredi, le site du ministère de la Santé espagnole recensait 9809 contagions au virus dans tout l'archipel dont 249 décès. Les îles de Majorque, Minorque et Ibiza sont considérées comme les plus touchées de la région, mais cette dernière ne comptabilise que 252 cas locaux au total, dont 34 sont considérés comme asymptomatiques. Dès lors, le taux de contagion est évalué à 170,4 personnes pour 100 000 habitants. Comment expliquer, alors, que Neymar et consorts soient désormais placés en quarantaine ? Si les insulaires respectent les règles, c'est a priori beaucoup moins le cas des vacanciers., explique Johan Tur, journaliste pour la Cadena SER à Ibiza.