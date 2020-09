En Suède, les Bleus assurent le service minimum

Poussive, l'équipe de France s'est contentée de ramener l'essentiel de son voyage en Suède : une victoire (0-1), obtenue grâce à un but inscrit par Mbappé sur la seule frappe cadrée des Bleus.

Suède 0-1 France

Kanté au ménage, Mbappé pour l'image

Bien sûr, ils ne s'étaient pas vus depuis dix mois. Bien sûr, il y avait ce contexte, "", dégainé en avant-match par Didier Deschamps. Cette rentrée ne pouvait être un grand frisson, mais chacun était au moins venu en chercher un petit. Loin d'offrir une tempête tropicale, les Bleus n'ont pas brillé, samedi soir, en Suède, mais ont ramené l'essentiel : une victoire, obtenue grâce à un but inscrit par Mbappé sur leur seule frappe cadrée de la nuit et après une partie de flipper réussie au coeur de la défense suédoise. Et c'est à peu près tout.Alors qu'il y avait l'espoir impossible de voir ce match de reprise se transformer en combat à l'ancienne, avec poings nus et battes de baseball dans le sac, ce Suède-France a évidemment pris la tournure attendue. Soit celle d'un rendez-vous entre 22 types qui ont passé la première période à se regarder en chiens de faïence, au milieu duquel Antoine Griezmann a d'abord souvent erré à la manière d'un teckel déprimé avant de sortir du silence. Comme annoncé, Didier Deschamps a décidé de se pointer à Solna habillé d'un 3-4-1-2 et Griezmann était alors chargé d'animer ce nouveau système. Problème : dans le premier acte, le joueur du Barça n'a été que trop peu touché entre les lignes, notamment par un Rabiot discret et qui s'est souvent contenté de passes latérales, et n'a que rarement eu la possibilité de faire péter les lampions. Qu'a alors fait l'équipe de France ? Pas grand chose, si ce n'est laisser N'Golo Kanté passer la serpillère et faire tourner le ballon sans réussir à faire sauter la porte de la surface suédoise. Miracle heureux : trouvé côté gauche à quatre minutes de la pause, Kylian