En Suède, deux clubs fusionnent deux matchs de différents tournois

Si ça les arrange. En Suède, deux clubs ont inventé une combine aussi utile qu’une bibliothèque Billy. Kubikenborgs IF et IFK Östersund, modestes pensionnaires de quatrième division, ont tout simplement décidé de fusionner un match de championnat et un match de coupe pour n’en faire qu’un .

L’histoire est rapportée par Aftonbladet , Nordisk Suède, spécialiste du Championnat suédois sur X : alors que les deux équipes devaient s’affronter le 3 juin prochain pour le compte du premier tour de la Coupe de Suède, elles ne disputeront qu’un match. Plutôt que de se voir deux fois, Kubikenborgs et Östersund se sont engagées à s’affronter le 14 juin. Le résultat de cette rencontre sera comptabilisé à la fois pour la Division 2 et pour la Coupe de Suède. …

UL pour SOFOOT.com