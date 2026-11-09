En Suède, des groupes ultras rivaux s’unissent contre la répression policière
La passion, plus forte que la répression. C’est une scène étonnante qui a entouré le match à haut risque entre l’IFK Göteborg et Malmö le week-end dernier en D1 suédoise. Comptant d’ordinaire parmi les rivalités les plus féroces de l’Allsvenskan, les scènes ultras des deux clubs ont temporairement enterré la hache de guerre afin de protester ensemble contre la répression policière qui touche les tribunes suédoises.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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