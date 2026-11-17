En Slovaquie, des milliers de manifestants contre les atteintes à l'Etat de droit

Manifestation à Bratislava pour protester contre les atteintes à l'Etat de droit en Slovaquie, le 17 novembre 2026 ( AFP / TOMAS BENEDIKOVIC )

Des milliers de personnes ont manifesté mardi à Bratislava pour protester contre les atteintes à l'Etat de droit et les liens du gouvernement du Premier ministre slovaque Robert Fico avec le Kremlin, a constaté l'AFP.

Le rassemblement, à l'appel du principal parti d'opposition Slovaquie progressiste (PS), a été organisé pour célébrer l'anniversaire de la Révolution de velours de 1989 qui a renversé le communisme dans l'ancienne Tchécoslovaquie. La République tchèque et la Slovaquie se sont ensuite séparées en 1993.

Slovaquie progressiste affirme de son côté qu'environ 25.000 personnes ont participé à la manifestation de mardi.

"Il y a un certain groupe de politiciens qui veulent restreindre la liberté, instiller la peur chez les gens", a dénoncé dans la foule Julius Tobias Kolesar, un étudiant en médecine de 22 ans.

Une allusion au fait que le gouvernement a pris des initiatives pour renforcer son contrôle sur les médias et la culture et restreindre les droits des personnes LGBT+ en Slovaquie, un pays de 5,4 millions d'habitants.

Les manifestants ont également dénoncé les tentatives de Robert Fico de renforcer les liens avec le Kremlin malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie et, en particulier, la visite en octobre du ministre des Affaires étrangères Juraj Blanar à Moscou pour une réunion de la Commission intergouvernementale russo-slovaque.

"C'est consternant. C'est une trahison du peuple, le fait qu'on négocie avec eux (les Russes)", a déclaré Igor Vico, un médecin à la retraite qui continue cependant d'exercer à 74 ans. "Qu'ils fassent leurs valises et qu'ils dégagent !", a-t-il lancé.

La coalition gouvernementale dirigée par Robert Fico, revenu au pouvoir en 2023 après trois précédents mandats, a récemment perdu la majorité absolue au Parlement, après la défection de plusieurs députés.

La semaine dernière, il n'a pas réussi à faire passer un amendement interdisant l'utilisation des témoignages de personnes mises en examen et à restreindre le vote par correspondance.

L'opposition centriste réclame depuis des élections législatives anticipées mais elle ne dispose pas des 90 voix nécessaires au Parlement pour les provoquer.

Le Premier ministre slovaque, qui s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine, a été confronté à de nombreuses manifestations hostiles ces trois dernières années et s'est heurté à plusieurs reprises à l'Union européenne.

L'an dernier, le Parlement slovaque a modifié la Constitution pour y inscrire que le droit national prime sur le droit de l'UE.