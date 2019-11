En Savoie, La Poste teste la livraison des colis par drone, une première en montagne

Livrer un colis par la voie des airs dans un petit village de montagne du massif de la Chartreuse, en à peine 8 minutes depuis la vallée, voilà le tour de force qu'est désormais en mesure de réaliser la Poste grâce à un drone. La présentation de cette ligne régulière de livraison par drone a eu lieu ce vendredi en Isère.Une première ligne avait été ouverte à partir de décembre 2016 dans le Var, mais c'est la première fois en France que ce type de vols, soumis à autorisation de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), s'effectue dans un secteur de montagne, au cœur des Alpes.Il s'agit concrètement de relier la petite commune de Fontanil-Cornillon, située au nord de l'agglomération de Grenoble, au village de Mont-Saint-Martin (760 m d'altitude), sur les contreforts du massif de la Chartreuse. C'est DPD, une filiale de la Poste, qui gère les vols de ce « facteur volant » tout à fait particulier. LIRE AUSSI > Etats-Unis : un drone livre un rein pour une greffe, une premièreÀ Fontanil-Cornillon, une plate-forme de décollage sort d'un camion de DPD garé en bordure de route. Sur la plateforme, le drone est prêt à prendre son envol. Sous l'appareil se trouve un petit compartiment qui renferme le colis à livrer. Pas question donc de transporter de très gros paquets en cette période de Noël. « Le colis ne peut excéder un poids de 2 kg et une dimension de 31 cm de longueur sur 15 cm de largeur et 10 cm de hauteur »,précise Vincent Martinet, chef d'agence de DPD à Moirans (Isère).Huit minutes au lieu de trente« Un livreur met d'ordinaire 30 minutes pour monter à Mont-Saint-Martin et redescendre, soit 20 km de trajet. Le drone, qui vole à 30 km/h, va mettre à peine 8 minutes pour réaliser cet aller-retour, ajoute-t-il. Et cela évite également d'encombrer une petite route de montagne qui peut être accidentogène. » LP/Serge Pueyo Dans un camion de l'entreprise, José Pérez, ...