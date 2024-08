En route pour Kiev, M. Modi prône "le dialogue et la diplomatie"

Le président polonais Andrzej Duda, à droite, serre la main du Premier ministre indien Narendra Modi à Varsovie, le 22 août 2024 ( AFP / Sergei GAPON )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a prôné jeudi à Varsovie "le dialogue et la diplomatie" pour mettre fin aux différends, déclarant qu'aucun conflit ne saurait jamais être "réglé sur un champ de bataille", à la veille de son déplacement historique en Ukraine.

M. Modi est le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Ukraine et le premier en 45 ans à visiter la Pologne, une fidèle alliée de Kiev.

"L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être réglé sur un champ de bataille", a dit M. Modi au cours d'un point de presse avec son homologue polonais Donald Tusk.

"Nous soutenons le dialogue et la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité dès que possible. Et, pour cela, l'Inde est prête à apporter toutes les contributions possibles avec ses pays amis", a ajouté le Premier ministre indien.

Le chef du gouvernement polonais s'est réjoui, quant à lui, de la volonté de M. Modi de s'engager personnellement "en faveur d'une fin pacifique, juste et rapide de la guerre".

"Nous sommes tous deux convaincus que l'Inde peut jouer un rôle très important et positif dans ce domaine, d'où l'importance de ces déclarations, d'autant plus que le Premier ministre se rendra à Kiev dans une douzaine d'heures", pour une visite qui "peut également revêtir un caractère historique".

"L'histoire a enseigné à nos nations l'importance du respect des règles, des frontières et de l'intégrité territoriale", a souligné M. Tusk.

- Intensifier la coopération -

Les deux hommes ont annoncé l'intensification des échanges et de la coopération, notamment dans les domaines militaire, agricole et des énergies vertes.

Le président polonais Andrzej Duda, à gauche, accueille le Premier ministre indien Narendra Modi à Varsovie, le 22 août 2024 ( AFP / Sergei GAPON )

Avant son départ pour Kiev, M. Modi déposera jeudi une gerbe au Monument au soldat inconnu dans le centre de Varsovie, puis s'entretiendra avec le président polonais, Andrzej Duda.

Le chef du gouvernement indien doit aussi rencontrer des représentants des milieux d'affaires polonais,

Peu après son arrivée en Pologne mercredi, il s'est recueilli devant le monument à la mémoire d'un ancien maharadjah de Nawanagar qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a accueilli chez lui un millier d'orphelins polonais.

Il a en outre eu une réunion dans la soirée avec des membres de la communauté indienne en Pologne.

- A Kiev vendredi -

A l'occasion de sa première visite en Ukraine, Narendra Modi a l'intention de discuter avec le président Volodymyr Zelensky des "perspectives de règlement pacifique du conflit ukrainien en cours", ainsi que de "l'approfondissement de l'amitié entre l'Inde et l'Ukraine".

Le Premier ministre indien Narendra Modi à Varsovie, le 22 août 2024 ( AFP / Sergei GAPON )

Le Premier ministre indien avait suscité l'ire du chef de l'Etat ukrainien pendant un voyage à Moscou début juillet qui avait eu lieu juste après des tirs russes sur plusieurs villes d'Ukraine, provoquant la mort de dizaines de personnes et endommageant sérieusement un hôpital pour enfants à Kiev.

Il avait en effet été photographié en train d'étreindre le président russe Vladimir Poutine.

L'Inde maintient un équilibre délicat entre ses liens historiquement solides avec la Russie et la recherche de partenariats plus étroits en matière de sécurité avec les nations occidentales, en tant que rempart face à la Chine, son rival régional.

M. Modi a évité de condamner explicitement l'invasion russe de l'Ukraine et l'Inde s'est abstenue au cours des votes sur les résolutions de l'ONU hostiles à Moscou.