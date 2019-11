En Roumanie, le libéral Klaus Iohannis en tête du premier tour de la présidentielle

Le président sortant devrait affronter Viorica Dancila au second tour. Les résultats officiels sont attendus lundi.

Libéral d'origine allemande et proeuropéen, Klaus Iohannis, président sortant, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisé en Roumanie, dimanche 10 novembre. Avec 36 % des voix, selon les premières estimations, le candidat du Parti national libéral (PNL) devance la sociale-démocrate et ex-Première ministre Viorica Dancila (PSD, 26 %), 55 ans, renversée par le parlement le mois dernier, et Dan Barna (13 %), 44 ans, représentant d'un jeune parti également proeuropéen (USR Plu).

Des résultats officiels sont attendus lundi. En intégrant la prise en compte des votes de la diaspora favorable au camp libéral, dont un nombre record de 650 000 a exprimé son suffrage, ils pourraient changer la donne. Et à en croire les commentateurs politiques, l'hypothèse d'un second tour l'opposant M. Iohannis à Dan Barna, porte-parole d'un parti souvent présenté comme une version roumaine de la « République en marche » n'est pas totalement impossible.

Fin d'une longue bataille contre le PSD

A 60 ans, dont 20 en politique, M. Iohannis n'en reste pas moins le grand vainqueur de dimanche. Et le scrutin marque déjà l'épilogue de sa longue bataille face aux sociodémocrates. Si l'homme a fait campagne en promettant de continuer à moderniser un pays encore marqué par le passé de la dictature communiste l'ex professeur de physique et ancien leader du Forum démocrate des Allemands de Roumanie, a surtout mis en avant la préservation de l'Etat de droit qui, selon lui, aurait été bafoué par sa concurrente sociale-démocrate et ex-chef du gouvernement. « Les Roumains décident aujourd'hui de l'avenir de leur pays pour les prochaines années », avait-il déclaré dimanche au moment de voter.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr