En quête de confiance sur l'inflation, la BCE temporise sur les baisses de taux

Le siège de la BCE à Francfort, le 15 juin 2022

La pression inflationniste diminue en Europe mais la Banque centrale européenne veut plus de gages avant d'assouplir sa politique monétaire et de baisser ses taux d'intérêt maintenus jeudi à un niveau record.

Le taux sur les dépôts, qui fait référence, reste à son plus haut historique de 4%, comme depuis octobre, a décidé l'institution à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs.

Les marchés sont toujours à l'affût d'indices sur le calendrier des futurs assouplissements.

Longuement interrogée par la presse jeudi, la présidente de la BCE Christine Lagarde n'a pas dévoilé son jeu : "nous progressons bien vers notre objectif d'inflation" mais "nous ne sommes pas suffisamment confiants" sur la dynamique des prix, a déclaré la Française.

Elle a assuré qu'on a saura "beaucoup plus en juin", soit l'horizon que fixent désormais les marchés pour de premières baisses de taux.

La présidente de la BCE Christine Lagarde, arrivant à la conférence de presse à Francfort le 7 mars 2024.

A priori, les données sur les prix vont dans la bonne direction : la BCE a abaissé jeudi sa prévision d'inflation pour 2024 en zone euro, la voyant reculer à 2,3% sous l'effet de l'impact plus faible des prix de l'énergie. L'institution s'attend désormais à ce qu'elle atteigne son objectif de 2% en 2025.

La banque centrale veut s'assurer que cette tendance est durable.

- Tournant en juin ? -

Après avoir été divisée par trois entre le record de 10,6% atteint en octobre 2022 et l'automne 2023, l'inflation évolue de façon plus hésitante.

Graphique montrant l'évolution des taux de refinancement et de dépôt de la Banque centrale européenne depuis 1999

Elle a ralenti à 2,6% en février mais ce recul était un petit peu moins marqué que ce qui était anticipé.

En France, les prix sont repartis à la hausse de 0,8 % en rythme mensuel entre janvier et février.

Scrutée par les marchés financiers et la BCE, l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire sans les prix très volatils de l'énergie et de l'alimentation, a ralenti en février à 3,1%, contre 3,3% en janvier.

La BCE ne veut pas relâcher l'effort et risquer de compromettre les effets de sa campagne de resserrement monétaire sans précédent menée depuis juillet 2022 pour maîtriser la flambée des prix causée par la guerre russe en Ukraine.

En augmentant les coûts d'emprunt à un rythme inédit, la demande de crédits a été freinée, affectant la consommation et l'investissement des entreprises comme des ménages.

Revers de cette politique: l'économie de la zone euro stagne depuis près d'un an et demi et des économistes jugent que l'institution pèche par excès de prudence, risquant de compromettre un rebond de l'activité.

Dans ces nouvelles projections macroéconomiques dévoilées jeudi, la BCE a ainsi abaissé sa prévision croissance du PIB pour la zone euro en 2024 à 0,6% contre 0,8% précédemment.

- Salaires -

La présidente de la BCE Christine Lagarde avant la conférence de presse du 7 mars 2024 à Francfort.

La BCE a par ailleurs maintenu sa prévision de croissance pour l'an prochain à 1,5% et l'a légèrement relevée pour 2026 à 1,6% (contre 1,5% auparavant).

La banque centrale américaine, qui se réunira les 19 et 20 mars, dégainera-t-elle la première ?

Son président Jerome Powell s'est montré prudent mercredi jugeant prioritaire d'éviter un rebond de l'inflation, car la poursuite des progrès sur ce front "n'est pas assurée".

Les inquiétudes de la BCE portent principalement sur l'inflation dans les services de même que "les pressions sur les prix intérieurs" qui "restent fortes, en partie à cause de la forte croissance des salaires", comme souligné jeudi.

Après trois ans durant lesquels les prix ont grimpé plus vite que les salaires, un rattrapage s'effectue au fil des négociations sociales dans les entreprises et branches professionnelles.

Ces revendications sont particulièrement vives en Allemagne où une nouvelle grève paralyse jeudi les transports ferroviaires et aériens. Au point d'avoir contraint certains responsables de la BCE à participer à distance à réunion de Francfort.

La BCE va conserver un mode attentiste les mois à venir tout en collectant des données, notamment sur l'évolution des salaires, pour l'aider à se décider. Pour cette raison "in ne faut pas s'attendre à la première baisse des taux d’intérêt avant juin", a commenté Robert Leonhardt, économiste chez DZ Bank.