En Polynésie, le défi de surveiller la plus vaste aire marine protégée du monde

Des militaires français observent l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française, depuis le cockpit d'un avion Falcon 50 lors d'une mission de surveillance, le 6 novembre 2026 ( AFP / Mike LEYRAL )

Au-dessus du lagon turquoise de Fakarava, réputé pour l'abondance de sa faune sous-marine, le lieutenant de vaisseau Édouard scrute l'océan à bord d'un Falcon 50 de la Marine nationale. Avec pour mission notamment de protéger l'environnement marin et combattre la pêche illicite.

Parti une demi-heure plus tôt de Papeete, chef-lieu de la Polynésie française, à 450 km de là, il commande quatre militaires chargés de surveiller depuis le ciel la plus vaste Aire marine protégée du monde (AMP).

Sous les ailes de leur avion, cet atoll, classé réserve de biosphère, est isolé à plus de 6.000 kilomètres de tout continent. Dans le Pacifique, les cinq archipels polynésiens et l'île de Clipperton couvrent 5,5 millions de km2, dont près de 5 millions forment ce sanctuaire baptisé Tainui Atea ("immensité de l'océan", en tahitien).

Modifié à plusieurs reprises depuis 2022, cet espace protégé a vu sa protection stricte étendue cette année par le président polynésien Moetai Brotherson, malgré des mécontentements désormais apaisés chez les pêcheurs.

La pêche est bannie autour des atolls isolés de Mopelia, Scilly et Bellinghausen, réservée autour de certaines îles aux petits bateaux côtiers jusqu'à 12, 15 ou 30 milles nautiques, et généralement permise en haute mer aux seuls navires locaux.

Des militaires français observent l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française, depuis le cockpit d'un avion Falcon 50 lors d'une mission de surveillance, le 6 novembre 2026 ( AFP / Mike LEYRAL )

Au nombre de 82 en 2025 selon la Direction des ressources marines (DRM) du territoire, ces palangriers polynésiens, des bateaux qui pêchent à la ligne, ont d’ailleurs peu d’impact : ils prélèvent en un an "l’équivalent d’une campagne de pêche" d’un senneur, navire-usine à filet, estime Moetai Brotherson. Interdits dans la zone économique exclusive, les navires étrangers se concentrent eux au nord selon les satellites, et aucun n’y a été surpris depuis 2007.

Avec environ 5.000 km d'autonomie par vol, le Falcon 50 assure cette "police des pêches, même dans des pays voisins qui ont moins de moyens", explique auprès de l'AFP le lieutenant de vaisseau Édouard.

"Patrouille maritime"

À bord de l'appareil, le radariste, le premier maître Henri, alerte l'équipage : il vient de repérer un poti marara, petit bateau de pêche polynésien piloté à l'avant, près d'un Dispositif de concentration de poissons (DCP), un équipement flottant déployé par les pêcheurs pour attirer la faune.

"Je guide le pilote et l'opérateur" qui suit la zone sur ses écrans, "pour qu'il puisse trouver les DCP et les navires avec sa caméra, parce que les bâtiments ne doivent pas pêcher à moins de 100 mètres d'un DCP", décrit-il.

Des militaires français observent l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française, depuis le cockpit d'un avion Falcon 50 lors d'une mission de surveillance, le 6 novembre 2026 ( AFP / Mike LEYRAL )

Au poste d'opérateur, le maître Baptiste oriente par télécommande la caméra placée sous l'aéronef et filme le DCP, puis le bateau : le pêcheur respecte la distance autorisée et ne sera pas verbalisé. Le militaire photographie toutefois l'installation pour vérifier son état, tout en restant prêt à changer de mission à tout moment.

"Même si on est sur la biosphère de Fakarava, on reste en patrouille maritime : on peut trouver des traces de pollution, mais on peut aussi nous signaler un homme à la mer", explique le maître Baptiste. Derrière son siège sont rangés deux radeaux de survie gonflables, que l’équipage peut larguer par une trappe au sol de l’avion. Cette trappe sert aussi, lors de certains scrutins, à parachuter les bulletins de vote sur les îles ou atolls dépourvus de pistes d’atterrissage.

"Pas suffisants"

Pour le commissaire en chef Alban, chef du bureau d'action de l'Etat en mer en Polynésie française qui cible les zones à surveiller, cet avion "multi-missions" protège l'environnement marin et combat tant la pêche illicite que le narcotrafic. Début 2026, près de 12 tonnes de cocaïne destinées à l'Australie ont ainsi été saisies.

Pour couvrir cet immense espace ainsi que les Îles Cook et Kiribati voisines, Moetai Brotherson jugeait en juin les moyens de l'Etat "pas suffisants". Appuyés par satellites et navires, les deux Falcon 50 ont "investigué plus de 800.000 km2 depuis le début de l'année", indique le commissaire en chef Alban, avant un troisième avion et un second patrouilleur attendus en 2027.

Des militaires français observent l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française, depuis le cockpit d'un avion Falcon 50 lors d'une mission de surveillance, le 6 novembre 2026 ( AFP / Mike LEYRAL )

Au-delà de la pêche, une autre menace aux dommages potentiels encore non évalués guette Tainui Atea : l'exploitation minière sous-marine, voulue par les Etats-Unis dans les eaux internationales voisines et par les Îles Cook pour leurs nodules polymétalliques, malgré l'opposition de la France, de la Polynésie française et de nombreux pays insulaires.