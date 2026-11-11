En Pologne, une Marche de l'indépendance à hauts risques après la tuerie de Cracovie

Deux policiers polonais patrouillent devant le Palais de la Culture et des Sciences, dans le centre-ville, avant le défilé de la Fête de l'Indépendance à Varsovie, le 11 novembre 2026. ( AFP / Sergei GAPON )

La traditionnelle Marche de l'Indépendance, grand rassemblement de la mouvance nationaliste et d'extrême droite polonaise, se tient mercredi à Varsovie dans un climat particulièrement tendu, quelques jours après la tuerie de Cracovie et en pleine crise politique.

"Nous venons de traverser des jours difficiles – toute notre histoire est faite de jours heureux et de jours éprouvants, mais le 11 novembre, tous les coeurs sont blanc et rouge", couleurs du drapeau national, a déclaré dans la matinée le Premier ministre Donald Tusk.

Lui-même ne participe pas à cette marche, dont le mot d'ordre cette année est "Les Polonais, maîtres en Pologne".

Organisée à l'occasion de la fête nationale qui commémore le 11 novembre le recouvrement de l'indépendance du pays en 1918, la manifestation, parmi les plus importantes en Europe, attire des nationalistes, conservateurs et militants de l'extrême droite venus de toute la Pologne.

L'ensemble du pays, toutes les institutions célèbrent cette journée mais la marche n'existe que depuis 2011, lorsque des mouvements de droite en ont fait une journée de rassemblement patriotique et nationaliste.

Toutes les nuances de la droite polonaise y convergent, jusqu'aux plus radicales. Des slogans xénophobes et suprémacistes y sont entendus et des banderoles "Garder la Pologne blanche" ou "La Pologne pure" déployées.

Avant le départ de la marche ce mercredi à 14H30 (13H30 GMT), une prière du rosaire doit être célébrée.

Portant drapeaux et brassards aux couleurs nationales, les participants, venus nombreux de province en autocars, convergeaient en fin de matinée vers le rond point Dmowski, au pied de l'emblématique Palais de la culture et de la science, héritage du stalinisme.

Si l'événement se déroule généralement sans incidents majeurs, il a déjà été marqué par le passé par des affrontements avec la police ou des contre-manifestants.

Cette année, les organisateurs s'attendent à une affluence record.

"Nous estimons qu'il y aura plus d'un demi-million de Polonais. Et bien sûr aussi des invités venus de l'étranger", dont l'identé n'a pas été révélée, a déclaré à l'AFP leur porte-parole, Rafal Buca.

En 2025, le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson, issu, comme le président nationaliste polonais Karol Nawrocki, de la mouvance hooligan, avait été l'invité d'honneur de la marche.

Comme l'an dernier, M. Nawrocki a annoncé sa participation à l'édition 2026.

Crise politique

Les défis sécuritaires sont particulièrement élevés.

Samedi, un Polonais de 24 ans a tué au total neuf personnes et blessé quinze autres, premier massacre de ce genre dans un pays considéré jusqu'à présent comme sûr.

Après avoir tué à son domicile ses parents et sa soeur, Michal Oksinski s'est ensuite rendu à Cracovie où, en tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, il a ouvert le feu depuis son véhicule sur des passants, tuant six personnes. Blessé par des balles policières, il est mort lundi à l'hôpital.

Le massacre a profondément choqué le pays.

Mardi, le ministre de la Justice Waldemar Zurek a indiqué que le meurtrier s'intéressait au néonazi Anders Behring Breivik qui avait tué 77 personnes en Norvège en 2011, estimant que plusieurs éléments de l'enquête renforçaient l'hypothèse d'une radicalisation d'extrême droite.

La marche intervient également alors qu'une bataille institutionnelle ne cesse d'opposer le gouvernement centriste du Premier ministre Donald Tusk à la droite nationaliste sur le Tribunal constitutionnel.

La légitimité de cette institution est contestée depuis des années en raison de nominations controversées effectuées sous les précédents gouvernements nationalistes.

La droite accuse l'exécutif de remettre en cause l'ordre constitutionnel, tandis que la coalition gouvernementale affirme vouloir corriger des réformes et nominations "politiques" des nationalistes qu'elle juge contraires aux standards démocratiques.

Alors que depuis plusieurs semaines des manifestants nationalistes campent devant le tribunal pour "le défendre", la crise s'est brusquement accélérée fin octobre.

La police antiémeutes a investi le site du tribunal pour en bloquer l'accès, et une magistrate nouvellement désignée par la majorité a annoncé assurer l'intérim, suspendant le président en exercice, proche de la droite et du chef de l'Etat, le nationaliste Karol Nawrocki.

Si, après la fusillade de Cracovie, le parti Droit et Justice (PiS, nationaliste), aux affaires entre 2015 et 2023, a annulé les manifestations prévues lundi et mardi, jours de deuil national, le conflit pourrait reprendre dès mercredi.

Le Premier ministre Tusk a appelé les participants de la marche à s'abstenir de "tout acte d'agression" et exhorté leurs opposants à renoncer aux contre-manifestations.

Le porte-parole du rassemblement a assuré à l'AFP mardi que le Tribunal constitutionnel ne figurait pas "sur le trajet de la marche" et qu'un important service d'ordre allait veiller à son déroulement dans le calme.