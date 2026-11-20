En Pologne, la coalition pour l'Ukraine s'exerce à l'ombre de la guerre

Exercices de la Force multinationale pour l'Ukraine (MNF-U), le 20 novembre 2026 à Nowa Deba, dans le sud-est de la Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Sur le terrain d'exercices militaire à Nowa Deba, dans le sud-est de la Pologne, où s'entraîne la Force multinationale pour l'Ukraine (MNF-U), des soldats ont reçu vendredi matin une alerte antiaérienne, un signal clair qu'une guerre se déroule à une centaine de kilomètres de là.

"On n'a pas eu à entrer dans les abris, l'alerte a été rapidement annulée", déclare à l'AFP un soldat français sous le couvert de l'anonymat.

L'alerte a été donnée lorsque deux missiles russes et vraisemblablement un drone sont tombés à une heure et demie de route du terrain d'exercice.

"De toute façon le campement est protégé, et cette protection fait partie de l'exercice Koalicja (Coalition)", ajoute-t-il à quelques mètres d'un abri en béton préfabriqué recouvert de filets de camouflage verts.

Plus loin, au milieu des tentes à lits superposés et des ateliers de réparations de matériel militaire, un radar scrute le ciel à la recherche de drones, de missiles ou d'avions. Des drones intercepteurs sont prêts à décoller.

Tout cet équipement protège le campement et le terrain d'exercice boueux de Nowa Deba, situé à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, où s'entraînent sous une pluie battante près de 2.800 soldats d'une dizaine de pays appartenant à la Coalition des volontaires, secondés par quelques milliers de collègues polonais chargés de la logistique.

"Provocation"

Des soldats français préparent un drone d'observation lors de manoeuvres de la Force multinationale pour l'Ukraine (MNF-U) à Nowa Deba, en Pologne, le 20 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Réunie pour la première fois sur le terrain, cette force pilotée par Paris et Londres a vocation à se déployer rapidement dès la signature d'un cessez-le-feu, pour aider l'Ukraine à dissuader à l'avenir toute nouvelle agression russe.

Dans la journée, Varsovie et les alliés ont dénoncé la violation de l'espace aérien polonais par les missiles russes. "Cela ne ressemble pas à un hasard. Il semble que nous ayons affaire à une provocation intentionnelle", a déclaré à la presse le Premier ministre Donald Tusk. Selon lui, l'incident "pourrait avoir un rapport" avec l'exercice de la Coalition.

Sur place, à Nowa Deba, les ministres de la Défense polonais, français, britannique, lituanien et estonien ont exprimé leur solidarité avec Varsovie.

Mais l'attaque n'a pas perturbé l'exercice organisé en un temps record.

"Monter ce type d'exercice en 4 mois c'est un challenge", déclare à l'AFP le général Bruno Heluin.

Pour les exercice de l'Otan "on met 2 ans de préparation pour que tout soit bien propre, rangé, clair, ici on a fait la même chose en 4 mois", dit-il encore, après une démonstration préparée pour les journalistes.

"L'anglais, on s'y fait"

Lors de cette présentation, tous les yeux étaient levés vers le ciel.

Des avions allemands et français ont survolé le terrain. Des drones d'observation et d'interception ont été lancés.

Un autre drone, plus grand, a simulé l'évacuation d'un soldat blessé vers l'hélicoptère de transport médical.

Mais c'est la vérification d'une coopération entre les armées de plusieurs pays qui était l'enjeu principal de cet exercice.

Des soldats polonais en mission de soutien technique sur un camp de la Force multinationale pour l'Ukraine (MNF-U) à Nowa Deba, en Pologne, le 20 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

"On n'est pas habitués à voir autant de gens et à se mêler à autant de pays différents", déclare à l'AFP le sergent Kevin, du 1er Régiment de Tireurs, un des 1.200 soldats français participants à l'exercice.

"C'est une mission où on voit d'autres façons de travailler, du nouveau matériel, où on teste de nouvelles choses avec les alliés", ajoute-t-il.

Et même si des barrières linguistiques existent, "l'anglais, on s'y fait et on se fait comprendre".

Le général Heluin est content de l'exercice.

"Aujourd'hui on est capable de travailler bien mieux qu'il y a 15 jours", dit-il. Et d'ajouter : "On est prêts à aller en Ukraine après un cessez-le-feu, à la demande des Ukrainiens et en fonction de ce dont ils ont besoin".