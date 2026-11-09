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En politique, Teddy Riner est "une page blanche" pour les Français et a "tout à prouver"
information fournie par AFP 09/11/2026 à 16:37

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Le judoka français Teddy Riner, quintuple champion olympique, apparaît dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram, dans laquelle il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, le 9 novembre 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le judoka français Teddy Riner, quintuple champion olympique, apparaît dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram, dans laquelle il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, le 9 novembre 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

Si Teddy Riner fait partie des personnalités préférées des Français, le quintuple champion olympique de Judo, qui vient d'annoncer sa candidature à l'Elysée, "part de zéro" sur son expertise politique et "a tout à prouver" dans la campagne présidentielle, juge Erwan Lestrohan, de l'institut de sondages Odoxa.

Question: La candidature de Teddy Riner, qui n'est pas du sérail politique, peut-elle être bien reçue par les Français ?

Réponse: Teddy Riner est une icône du sport français avec une popularité extrêmement élevée qui est assise sur les valeurs du sport: l'excellence, la discipline, la fraternité, le respect...

Mais ce capital de sympathie ne se transformera pas nécessairement en capital électoral.

Parce que quand ils font le choix d'un président, les Français se déterminent sur une capacité présumée à améliorer la situation du pays sur le pouvoir d'achat, les tensions à l'international, la dette publique, le niveau de l'éducation, les services publics...

Autant de sujets sur lesquels Teddy Riner est une profonde page blanche pour les Français.

S'il se situe très haut sur la proximité avec les Français, il part de zéro sur la crédibilité politique. Même en s'entourant d'experts, il va devoir construire cette crédibilité sur un temps court. C'est l'inconnue dans l'esprit des Français, il a tout à prouver.

Le capital de sympathie n'est même pas indispensable. Emmanuel Macron a été réélu président en 2022 avec une part très faible de Français le jugeant proche des gens. Mais la compétence présidentielle qu'on lui accordait justifiait qu'on passe au-delà de cette relation détériorée avec les Français.

Q: Sa candidature montre-t-elle une défiance à l'égard des candidats actuels ?

R: Oui la spécificité de cette présidentielle, c'est que personne ne fait majoritairement envie aux Français. Il y a même un Français sur deux qui souhaite que le prochain président ne soit pas parmi les candidats actuels.

Dans ce contexte de défiance très élevée, logiquement une candidature issue de la société civile, peut avoir une certaine audience auprès des Français.

Dans l'absolu, les Français souhaitent régulièrement des candidats issus de la société civile. Mais, dès lors qu'on leur propose des candidats, ils font quand même plus confiance aux politiques pour l'expertise.

Pour une personnalité de la société civile, une démonstration de la crédibilité politique est incontournable.

Si on fait une comparaison avec Tony Estanguet, qui était très populaire comme champion olympique de kayak, il est aussi devenu populaire dans le champ politique après les JO de Paris où il a fait la preuve de sa compétence sur la gestion d'un événement, c'est-à-dire au-delà du champ du sport.

Q: Il dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Y aurait-il un espace pour lui au centre, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ?

R: Paradoxalement, le risque c'est aussi d'affaiblir les candidats qui sont les plus à même d'affronter le Rassemblement national, en grignotant des voix à gauche et à droite, en accentuant la dispersion des voix.

De plus en plus de sportifs ont investi le champ des sujets de société car nous demandons un alignement des personnalités qu'on soutient, des marques qu'on achète avec nos valeurs sociétales.

Mais la lutte contre le RN ne fait pas office de programme. Ce qui inquiète le plus les Français c'est le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, la qualité de l'éducation, le dérèglement climatique...

C'est sur tous ces sujets-là que finalement l'expertise de Teddy Riner va être scrutée. La question, c'est vraiment la transformation du capital sympathie en capital électoral, et on le voit souvent dans les enquêtes d'opinion, c'est très compliqué à construire.

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2 commentaires

  • 17:00

    c 'est du lourd.. rien que par rapport au climat délétère qui règne dans le pays. juste pour l'image et pour aérer tous ca c'est mortel..

    la tête de Bardella en question réponse face à lui.. il faut voir ca juste pour le kiff

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