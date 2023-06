En pleine restructuration, le chinois Alibaba change de patron

Le mastodonte chinois du e-commerce Alibaba annonce le remplacement de son PDG Daniel Zhang en poste depuis huit ans ( AFP / GREG BAKER )

Jeu de chaises musicales chez Alibaba: le géant chinois du commerce en ligne a annoncé mardi la démission inattendue de son PDG Daniel Zhang et son remplacement en interne, en pleine restructuration du groupe.

Alibaba, fondé par le charismatique homme d'affaires Jack Ma et entreprise pionnière du e-commerce en Chine, a longtemps été dans le pays un exemple de réussite.

Mais le groupe s'est retrouvé ces dernières années dans le collimateur des autorités après un vaste durcissement réglementaire visant les géants de la tech.

Après de nombreux mois de turbulences, Alibaba a annoncé en mars la plus grande restructuration de son histoire au moment où le gouvernement semblait relâcher la pression.

Dans ce contexte de bouleversements, Daniel Zhang démissionne de son poste de PDG et de président du conseil d'administration, a annoncé mardi l'entreprise.

Il sera remplacé au conseil d'administration par Joseph C. Tsai, l'actuel vice-président exécutif d'Alibaba.

Eddie Yongming Wu, qui dirige les principales applications de e-commerce grand public du groupe (Taobao et Tmall), deviendra lui le nouveau PDG.

Ces changements seront effectifs à compter du 10 septembre, a précisé Alibaba.

Daniel Zhang restera dans le groupe pour diriger la branche informatique en nuage, sur laquelle mise beaucoup le groupe.

- "Le bon moment" -

"C'est le bon moment pour moi de faire cette transition", a souligné le responsable de 51 ans, qui a assuré la transition à la tête de l'empire Alibaba après le départ en 2019 de son fondateur Jack Ma.

Le PDG d'Alibaba, Daniel Zhang (d) et Joseph Tsai, vice-président exécutif, le 20 novembre 2019 à Hong Kong ( AFP / Ye Aung THU )

Cette réorganisation survient après l'annonce en mars par Alibaba de la plus grande restructuration de son histoire.

Elle prévoit la découpe du groupe en six entités distinctes avec l'ambition de pouvoir les coter en Bourse séparément.

Les changements annoncés mardi "ressemblent à la deuxième partie" de cette vaste réorganisation, indique à l'AFP l'analyste Jeffrey Towson, du cabinet TechMoat qui suit l'évolution du secteur technologique.

"C'est une décision intelligente" pour Daniel Zhang car il devient le responsable de la branche d'Alibaba avec le plus fort potentiel de croissance, fait-il remarquer.

Outre le e-commerce, Alibaba est un poids lourd de la tech chinoise, avec des activités dans la logistique, l'informatique en nuage donc (cloud computing) mais aussi les médias, les divertissements et l'intelligence artificielle.

L'action Alibaba perdait mardi après-midi plus de 1,5% à la Bourse de Hong Kong, où le groupe est coté.

- Turbulences -

Ces changements interviennent après plusieurs années de turbulences dans le secteur de la tech. Alibaba était particulièrement visé par un tour de vis réglementaire des autorités contre des géants du secteur.

Alibaba avait été la première entreprise à subir la vindicte des autorités.

Fin 2020, Pékin avait ainsi stoppé une gigantesque entrée en Bourse (environ 34 milliards de dollars) à Hong Kong d'Ant Group, la filiale finance et paiement d'Alibaba, 48 heures avant l'événement.

Le mois suivant, Alibaba était visé par une enquête pour entrave à la concurrence. Ces déboires avaient fortement pénalisé sa rentabilité en 2022.

Le pouvoir chinois semble toutefois lâcher du lest ces derniers mois et adopter une attitude plus conciliante envers le secteur, dans un contexte de ralentissement économique.

En janvier les autorités chinoises ont ainsi donné leur feu vert à Ant Group pour une levée de fonds de plus d'un milliard d'euros à Hong Kong.