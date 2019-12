En pleine grève, les cheminots enterrent l'ancienne SNCF

Au printemps 2018, déjà, les cheminots s'étaient lancés dans un mouvement social d'une ampleur inédite - 36 jours sur trois mois - pour refuser le changement de statut de la SNCF. Ironie de l'histoire, c'est au cœur d'une autre grève exceptionnelle par sa durée, que la SNCF va tourner cette page majeure de son existence.A partir de ce 1er janvier, en effet, la compagnie ferroviaire âgée de plus de 80 ans n'est plus un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Désormais, la vieille dame du rail est une société anonyme (SA) à capitaux 100 % publics. Sur le papier, il ne s'agit que d'un changement sémantique mais dans les faits, c'est une évolution majeure.L'Etat a repris la dette... et le contrôleFini le tonneau des Danaïdes que constituait la dette de la SNCF. En tant que société anonyme, la compagnie ferroviaire sera désormais soumise à des règles exigeantes de ratios d'endettement. Plus question à l'avenir d'investir dans des lignes à grande vitesse, souvent réclamées avec insistance par les élus locaux, en sachant pertinemment qu'elles ne seront pas rentables... Ou bien d'embaucher pour améliorer les statistiques d'emplois des différents gouvernements. LIRE AUSSI > Grève : les vœux des cheminots à MacronCe changement de statut était une exigence de l'Etat après qu'il a massivement mis la main à la poche pour renflouer les caisses de la compagnie. De l'énorme dette du ferroviaire, 57 milliards d'euros fin 2018, les finances publiques vont en éponger 25 milliards d'euros en 2020 et 10 milliards d'euros en 2022. « Résultat, aujourd'hui, c'est Bercy qui dirige la SNCF, s'agace un administrateur de l'entreprise publique. Les marges de manœuvre sont de plus en plus étroites. Toutes les décisions sont comptables. Le service public n'existe plus. »Les syndicats redoutent une privatisationMême si des garanties ont été prises, cette ...