En plein dans le 1000

Établir un top 1000 des meilleurs joueurs de l'histoire de la D1/L1 était un projet particulièrement ambitieux. Il s'est avéré très périlleux, causant maux de tête et prises de becs. À l'arrivée, on espère toutefois qu'il a rempli son objectif premier : rendre un gigantesque hommage à notre championnat préféré.

Taper dans le 1000, pas facile

C'était un vieux serpent de mer, qui faisait de temps à autre son apparition dans les couloirs de la rédaction :Ce projet fou, c'est le mot, a finalement pris une tournure concrète au cœur de l'été. Le lancement de ce feuilleton fleuve a eu lieu début août, au lendemain de la première journée de Ligue 1. Son ultime épisode, qui a acté le couronnement de Delio Onnis (accompagné sur le podium par Jean-Pierre Papin et Juninho ), a été dévoilé mi-novembre, à l'aube du Mondial au Qatar. Entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final, il s'est écoulé 101 jours. 101 jours de classements à effectuer, d'histoires individuelles à rédiger. 101 jours à se creuser les méninges, à s'aventurer de long en large dans les riches méandres du foot français. 101 jours de difficultés pas loin d'être inextricables, de débats souvent enflammés. Et 101 jours, désormais, qu'il convient de raconter.Le premier impératif n'était certainement pas le plus aisé à satisfaire : avant même de songer à dresser un top 1000, il fallait bien lister les noms qui méritaient d'y figurer. Et mille noms, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Après une longue collecte menée auprès de toute la rédaction, complétée par des recherches approfondies sur les internets et dans les archives, nous avons passé les noms récoltés au peigne fin. Autrement dit, les trier, indiquer pour chacun une fourchette de classement, écarter les propositions les plus farfelues (Karim Rekik, merci, mais non merci) ou les joueurs au CV bien trop léger et compenser en trouvant des ajouts de dernière minute, parfois piochés dans l'espace commentaires (mention spéciale à Fred Astaire, fidèle parmi les fidèles). Inévitablement, il y a eu des oublis. Certains prétendants ont pu être ajoutés dans le top en cours de route, mais d'autres absences ont… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com