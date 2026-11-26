En Pennsylvanie, la bataille contre la rougeole se joue dans les communautés religieuses rurales

Un flacon contenant le vaccin combiné ROR (rougeole, oreillons, rubéole) au département chargé de la santé publique du comté de Chester, à West Chester, en Pennsylvanie, le 24 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de rougeole qui frappe la Pennsylvanie (est des États-Unis), les autorités sanitaires du comté de Chester vont à la rencontre des habitants des communautés religieuses rurales amish, parmi les plus touchées, offrant la vaccination jusque dans leurs foyers.

Sur fond de baisse des taux de vaccination à travers tout le territoire, les États-Unis ont perdu mi-novembre le statut de pays ayant éliminé la rougeole, obtenu en 2000.

Cette maladie extrêmement contagieuse provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles voire la mort.

Avec plus de 1.600 cas identifiés depuis le début de l'année - des chiffres probablement sous-estimés - et 9 décès, selon les autorités sanitaires, la Pennsylvanie est l'État le plus touché.

Plus particulièrement les zones où vivent plus de 40.000 membres des communautés amish et mennonites, qui privilégient un mode de vie rural éloigné de la modernité et dont les taux de vaccination sont très faibles.

Coups de téléphone

"Ils n'y sont pas opposés" pour des raisons religieuses, précise Jeanne Franklin, responsable de la santé publique du comté de Chester.

Des Amish en carriole à cheval à Paradise, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, le 17 octobre 2024. ( AFP / Paul NOLP )

"Ils ne vont généralement pas consulter des médecins généralistes. Ils ont plutôt tendance à se tourner vers des spécialistes comme les chiropracteurs (...) Du coup, ils ne reçoivent pas l'information par ce biais", explique-t-elle.

Et ils ne bénéficient pas non plus d'une assurance santé, ajoute Dale Weiser, infirmière en chef du comté.

Sur un marché où ils vendent les produits de leurs fermes, les Amish rencontrés par l'AFP discutent facilement de ce sujet mais ne veulent pas être cités.

Les adultes les plus âgés disent avoir fait vacciner leurs enfants mais ces derniers n'ont généralement pas fait de même avec leurs propres enfants. Une femme d'une soixantaine d'années ajoute qu'un de ses fils est revenu sur cette décision depuis l'épidémie de rougeole.

Les équipes de Jeanne Franklin et Dale Weiser ont fait le choix d'aller à la rencontre de ces communautés pour informer ceux qui le souhaitaient sur l'immunisation contre la rougeole proposée dans un centre de vaccination ouvert à proximité.

"Puis nous avons commencé à recevoir des coups de téléphone", raconte l'infirmière. "Une première personne a demandé si nous viendrions chez elle et s'il serait utile qu'elle fasse venir d'autres gens."

"Nous y sommes allés et nous avons vacciné environ 37 personnes, puis nous y sommes retournés quelques jours plus tard et nous en avons vacciné 67 de plus."

Discours vaccinosceptiques

Depuis, elle multiplie les visites à domicile et répond régulièrement à des questions sur la composition des vaccins et leurs risques supposés pour la santé.

Les Amish, pourtant largement absents d'internet, sont eux aussi confrontés aux discours vaccinosceptiques, portés notamment par Robert F. Kennedy Jr. lors d'une foire agricole en Pennsylvanie en juillet 2021, alors qu'il n'était pas encore ministre de la Santé de Donald Trump.

Une affiche d'information sur l'épidémie de rougeole au département chargé de la santé publique du comté de Chester, à West Chester, en Pennsylvanie, le 24 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

Selon Dale Weiser, une cinquantaine de foyers ont été visités et près de 500 vaccins administrés dans les quelques milliers de familles amish résidant dans le comté de Chester.

"Les adultes et les enfants plus âgés ont été les premiers que nous avons vus se faire vacciner, et ensuite, très souvent, les familles m'ont rappelée en disant : +Est-ce que vous pouvez revenir pour nos plus jeunes enfants ?+", ajoute-t-elle.

Pour l'infirmière, le plus important sont les "contacts" et la "relation de confiance" noués avec ces communautés dans la perspective de futures épidémies de rougeole ou d'autres maladies.

"Je crois que nous en avons pour quelques décennies", conclut-elle. "Nous commençons à avoir une génération où non seulement les enfants ne sont pas vaccinés, mais les parents ne le sont pas non plus. Nous avons donc besoin que ces enfants grandissent et fassent un choix différent pour leurs propres enfants."