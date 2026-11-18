En octobre, les responsables de la Fed se sont concentrés sur les risques liés à l'inflation, certains d'entre eux estimant qu'une hausse plus importante des taux s'imposait

Les responsables de la Réserve fédérale ont constaté le mois dernier un risque croissant de devoir intensifier leurs efforts pour maîtriser l’inflation, même s’ils ont convenu de maintenir les taux d’intérêt inchangés pour le moment, comme l’ont révélé mercredi les comptes rendus de leur réunion des 27 et 28 octobre.

“Presque tous” les responsables ont convenu que de nouvelles hausses des taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, indiquent les comptes rendus, tandis que quelques-uns ont estimé que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace et nécessiter “un resserrement de la politique monétaire” plus important que prévu actuellement.

“Quelques-uns” d’entre eux sont allés plus loin et ont fait valoir que la Fed pourrait devoir recourir à une hausse d’un demi-point de pourcentage “si les prochaines données sur l’inflation s’avéraient défavorables”, un critère rempli par les dernières publications qui ont montré que les prix augmentaient plus rapidement que prévu.

Parmi ceux qui se sont prononcés en faveur du maintien du taux directeur dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 % en octobre, “quelques-uns […] ont indiqué qu’ils considéraient cette décision comme un choix difficile”, et se sont joints à un groupe plus large pour exhorter la Fed à préciser que “la décision de maintenir la fourchette cible ne reflétait pas un affaiblissement” de l’engagement à atteindre l’objectif d’inflation de 2 % de la banque centrale américaine.

À l’issue de cette session de deux jours, seules Lisa Cook, gouverneure de la Fed , et Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse du taux directeur d’un quart de point de pourcentage.

Mais le débat a mis en évidence un sentiment croissant au sein de la Fed selon lequel l’inflation ne baissera pas suffisamment d’elle-même pour que l’objectif soit atteint assez rapidement. Parmi ceux qui soutiennent une pause dans la hausse des taux, l’espoir est que les données à venir permettront de déterminer plus clairement si l’inflation peut reculer sans un resserrement de la politique monétaire.

Les prix ont augmenté à un rythme annuel supérieur à 3 %, et la situation ne s’est guère améliorée ces derniers mois.

La réunion du mois dernier a également ouvert la voie à un débat qui s’annonce intense lors de la session des 8 et 9 décembre sur la nécessité d’une hausse plus importante des taux, ou du moins d’un discours plus ferme concernant l’ampleur et le rythme des hausses à venir, un argument avancé mercredi par Christopher Waller, gouverneur de la Fed, dans des commentaires à la CNBC.

L’administration Trump a fait valoir que la hausse de l’inflation n’était que temporaire et que la Fed devrait l’ignorer.

L’inflation s’est avérée plus forte que prévu depuis la dernière réunion de la Fed, et les investisseurs s’attendent à ce que la banque centrale procède à une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de sa réunion du mois prochain.

La réunion d’octobre a également marqué le début d’une discussion plus approfondie sur l’impact de l’intelligence artificielle, notamment sur les risques liés à un surinvestissement dans cette technologie ainsi que sur les avantages potentiels qu’elle pourrait apporter sous la forme d’une hausse de la productivité.