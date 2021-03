En Norvège, les manchots papous aussi se font vacciner

Pas de problème de livraison, ni de mouvement antivax: les 29 palmipèdes ont tous reçu leur première injection en bon ordre, les plus âgés et fragiles mercredi et les plus jeunes ce jeudi.

Y compris "Erna", baptisé ainsi en hommage à la Première ministre Erna Solberg, qui a jadis eu un job d'été dans l'aquarium, une des attractions touristiques de la cité hanséatique où la dirigeante est née.

Depuis début décembre, les manchots doivent vivre sous une tente humanitaire montée au-dessus de leur enclos après la détection, pour la première fois en Norvège, d'une forme hautement pathogène de grippe aviaire (H5N8).

"A cause de cela, l'Autorité sanitaire alimentaire a mis en place un couvre-feu: tous les oiseaux sous contrôle humain doivent être placés sous un toit", a expliqué à l'AFP le directeur de l'aquarium, Aslak Sverdrup.

L'arrivée du vaccin devrait toutefois permettre un retour à la normale, une fois que la seconde dose aura été injectée --au niveau de la cage thoracique des oiseaux-- dans un mois.

"Le fait qu'on vaccine les manchots maintenant est un pur hasard, totalement indépendant du coronavirus, mais cela montre que les vaccins sont toujours importants, encore plus aujourd'hui", a souligné M. Sverdrup.

No shipment delays nor anti-vaccination protests: the 29 gentoo penguins at the Bergen Aquarium have all received their first doses, with the oldest and most fragile going first on March 4, 2021, followed by the younger penguins the next day. ( Bergen AquariumBergen Aquarium / Veline Hoyland )