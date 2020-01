En Normandie, les drones s'imposent jusqu'au cimetière

Les cimetières étaient sans doute les derniers espaces pour lesquels la technologie ne proposait aucun service... Ce n'est plus le cas ! À Isigny-le-Buat (Manche), la mairie avait de plus en plus de mal à inventorier les tombes et surtout à identifier les emplacements disponibles. Il faut dire que la commune ne compte pas moins de 11 cimetières, ce qui représente près de 3000 emplacements !« L'idée nous est donc venue de solliciter un pilote de drone pour nous fournir des vues aériennes détaillées », explique le directeur des services techniques, Jean-François Badier. Le prestataire local, Drone Falcon, a ainsi fait décoller son drone et photographié minutieusement chaque parcelle de cimetières. « Après quelques vols, nous avons pu fournir une orthophoto. Autrement dit : une photo d'ensemble plane extrêmement précise qui peut facilement se superposer à une carte géographique », explique Philippe Guesnard, le pilote du drone. LIRE AUSSI > Les agents de l'ONF équipés de drones pour surveiller la forêt de FontainebleauC'est une première étape. Mais le travail est loin d'être terminé. Il faut à présent que les agents identifient chaque sépulture pour être sûrs que les données « administratives » correspondent toujours à la réalité du terrain. Parfois, ces données n'avaient pas été mises à jour et on ne savait plus ce qu'il en était de telle ou telle tombe. Deux tombes de soldats morts pour la France, qui avaient peu à peu été oubliées, ont par exemple été redécouvertes dans l'un des cimetières, grâce à ce dispositif. Il a immédiatement été décidé de dédier un caveau à leur mémoire.Prochainement, un livre d'or électronique !Plus largement, tous les éléments correspondant à chaque concession vont être répertoriés et intégrés à un logiciel spécifique. « Ce qui va avant tout permettre de savoir immédiatement quels emplacements sont libres. C'est évidemment beaucoup de ...