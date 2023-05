En-Nesyri, la cure de jouvence marocaine

Après avoir fait un début de saison médiocre et été à deux doigts de prendre la poudre d'escampette lors du mercato hivernal, Youssef En-Nesyri est redevenu l'attaquant redoutable qui empile les buts pour Séville. Auteur de 15 pions depuis janvier, le Marocain a puisé dans l'épopée qatarie des Lions de l'Atlas pour retrouver la confiance.

Nommé meilleur joueur de Liga en avril, Youssef En-Nesyri revient de loin. Dans le creux de la vague avec le FC Séville durant plus d’un an et demi après avoir mis le curseur très haut avec ses 24 buts (toutes compétitions confondues) lors de la saison 2020-2021, l’international marocain est à nouveau décisif sous les couleurs sévillanes, qu’il a pourtant hésité à quitter lors du mercato hivernal. Chronique d’une renaissance.

Le déclic Regragui

Alors qu’il n’a pas inscrit le moindre but avec Séville depuis le début de saison, Youssef En-Nesyri va voir Walid Regragui, fraîchement nommé à la tête du Maroc, lui tendre la main au meilleur des moments. Sélectionné en septembre 2022 pour le premier rassemblement du nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas malgré sa méforme, le natif de Fès est chouchouté bien comme il faut : « En-Nesyri, c’est notre fils. C’est l’enfant du pays. Il nous rendait fiers lorsqu’il marquait des buts coup sur coup à Séville, câline l’ancien joueur de Toulouse. Maintenant, il traverse une période compliquée. S’il mérite de jouer, il jouera, sinon il sera sur le banc, mais nous, on l’encouragera pour qu’il retrouve confiance. Ce ne sont pas les Espagnols qui l’aideront à reprendre confiance, mais nous les Marocains. » Des mots doux qui font le plus grand bien au Sévillan. Après deux matchs amicaux face au Chili et au Paraguay, où il reste muet et ne joue que 67 minutes, En-Nesyri relève la tête et plante enfin ses premiers buts de la saison avec Séville en Ligue des champions face à Dortmund et à Copenhague.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com