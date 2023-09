En Mongolie, les Chinois venus saluer le pape contraints au "profil bas" par peur de réprésailles

Des catholiques chinois venus en Mongolie pour la visite du Pape, devant la cathédrale à Oulan-Bator le 2 septembre 2023 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Des catholiques chinois se sont pressés en Mongolie pendant le week-end pour saluer le pape et profiter d'une démonstration publique de foi impensable dans leur pays, tout en faisant "profil bas" par peur de représailles.

La Chine abrite quelque 12 millions de catholiques tiraillés depuis des décennies entre les célébrations religieuses strictement encadrées par le parti communiste et les églises clandestines soutenues par le Vatican.

La toute première visite du pape en Mongolie, aux portes septentrionales de la Chine, a poussé plusieurs d'entre eux à faire le déplacement pour voir le souverain pontife en personne, tout en restant discrets pour éviter des représailles à leur retour au pays.

Des catholiques chinoises venues assister à la visite du Pape en Mongolie dissimulent leur visage pour éviter les ennuis une fois de retour en Chine, à Oulan-Bator le 2 septembre 2023 ( AFP / Pedro PARDO )

Sur la place principale de la capitale d'Oulan Bator, où les fidèles se sont réunis pour voir le pape, plusieurs d'entre eux portaient ainsi masques et lunettes de soleil pour dissimuler leur visage.

Une Chinoise a indiqué à l'AFP qu'elle et ses compagnons de voyage étaient contraints de "faire profil bas", même si un drapeau chinois a été déployé sur la place.

"A la douane on nous a demandé si on était catholiques, on a dit qu'on faisait du tourisme", a confié cette femme qui préfère taire son nom. Il y a "beaucoup de pression sur les catholiques en Chine", a-t-elle justifié.

"Nous craignons également d'être, à notre retour, invités à des +conversations+", dit-elle, un euphémisme désignant les convocations aux interrogatoires des services de sécurité.

Cette femme est venue en Mongolie avec vingt autres personnes depuis le nord de la Chine et dans la plus grande discrétion. "Nous ne prenons pas le risque que d'autres soient au courant de notre voyage", dit-elle.

Le parti communiste chinois est officiellement athée et exerce un contrôle strict sur les institutions religieuses, notamment en surveillant les sermons et en sélectionnant les évêques.

Pendant des années, le pape François s'est efforcé d'établir des liens avec Pékin et le Saint-Siège a conclu en 2018 un accord avec la Chine lui permettant d'avoir lui aussi son mot à dire sur la sélection des prélats dans le pays.

Les fidèles rencontrés par l'AFP en Mongolie espèrent que les liens se renforceront encore davantage et certains rêvent même d'une visite papale.

Des catholiques chinois venus en Mongolie pour la visite du Pape, devant la cathédrale à Oulan-Bator le 2 septembre 2023 ( AFP / Pedro Pardo )

"J'espère que le pape viendra en Chine", dit à l'AFP une catholique de 75 ans nommée Kong. Les deux parties "devraient engager des discussions diplomatiques".

Tamir Amarjargal, un touriste de 26 ans originaire de la région chinoise de Mongolie intérieure, forme le même voeu, même s'il n'est pas catholique lui-même. "C'est très rare que le pape se rendre en Asie", admet-il toutefois.

- Répression en Chine -

Lu Lei, un ingénieur pétrolier originaire de la province chinoise d'Heilongjiang (nord), n'est lui non plus pas un fidèle mais dit à l'AFP être intéressé par la culture catholique.

En préparation de sa visite en Mongolie, ce jeune homme de 38 ans dit avoir regardé "The Young Pope", une série télé parodique mettant en scène un pape américain ultraconservateur incarné par Jude Law.

"J'espère moi aussi que le pape visitera la Chine", dit-il, assurant que "chaque pays devrait laisser les gens exercer leur religion librement".

Des catholiques chinoises venues assister à la visite du Pape en Mongolie dissimulent leur visage pour éviter les ennuis une fois de retour en Chine, à Oulan-Bator le 2 septembre 2023 ( AFP / Pedro PARDO )

Formellement, la Constitution chinoise garantit la liberté religieuse mais les ONG affirment que les organisations religieuses sont régulièrement confrontées à des persécutions et que la liberté de culte est entravée, une tendance qui se serait renforcée pendant le mandat du président Xi.

"On ne peut pas entrer dans les églises pendant des jours cruciaux comme Pâques ou Noël" en raison de l'intimidation pratiquée par les autorités, a affirmé un visiteur chinois à Oulan-Bator. Les autorités disent "une chose mais en font une autre", affirme-t-il.

Samedi, le pape a tenté de convaincre les pays comme la Chine qu'ils n'avaient aucune raison de se méfier de l'Eglise ou des croyants. "Les gouvernements [...] n'ont rien à craindre de l'action évangélisatrice de l'Eglise, parce que celle-ci n'a pas d'agenda politique à poursuivre", a-t-il assuré.