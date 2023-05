En Moldavie, un grand rassemblement en faveur de l'entrée dans l'UE

Rassemblement en faveur de l'entrée de la Moldavie dans l'UE, le 21 mai 2023 à Chisinau ( AFP / Elena COVALENCO )

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche en Moldavie, petit pays voisin de l'Ukraine, pour clamer leurs aspirations européennes face à la Russie.

"Nous sommes venus dire haut et fort, avec confiance et fierté que la place de la Moldavie est dans l'Union européenne", a déclaré la présidente Maia Sandu, à l'initiative de l'événement qui s'est déroulé au coeur de la capitale Chisinau, devant le bâtiment du gouvernement.

"L'Europe est bien plus qu'un slogan politique, c'est un mode de vie, un rêve qui doit devenir réalité, (...) le seul chemin pour que nos enfants puissent vivre en paix", a insisté la dirigeante de 50 ans, réaffirmant l'horizon de 2030 pour rejoindre les Vingt-Sept.

Présente à ses côtés, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a apporté son "soutien" à la Moldavie, qu'elle a jugée "prête pour une intégration européenne".

L'ex-république soviétique de 2,6 millions d'habitants voit son entrée dans l'UE comme la seule assurance de ne pas être une prochaine cible de la Russie, après l'invasion de son grand voisin ukrainien.

La présidente moldave Maia Sandu (d) et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, lors d'un rassemblement pro-UE, le 22 mai 2023 à Chisinau ( AFP / Elena COVALENCO )

Elle a reçu en juin 2022 le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE, aux côtés de Kiev.

Dans la foule, estimée à plus de 75.000 personnes selon les chiffres de la police, jeunes et moins jeunes se sont mêlés, agitant drapeaux moldaves et européens dans une ambiance festive.

Aurica Baltag, étudiante de 35 ans, est venue avec ses deux enfants pour afficher "l'unité" de cette nation fragile.

"Nous traversons des moments difficiles avec la guerre dans l'Ukraine voisine", a-t-elle dit à l'AFP. "Nous espérons ne pas être laissés dans l'ombre et que l'UE nous aidera à surmonter cette période".

Inquiète comme "tout le monde des menaces russes", Liuba Bonta, retraitée de 63 ans, veut "sortir du marasme" dans lequel est plongé ce pays pauvre victime d'un exode massif depuis l'indépendance en 1991.

Régulièrement secouée par des manifestations pro-russes - certaines ont encore été organisées en province ce dimanche -, la Moldavie doit en outre composer avec la présence de soldats russes sur son sol, la région séparatiste prorusse de Transdniestrie.

La présidente moldave Maia Sandu (d) et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola (g), lors d'un rassemblement pro-UE, le 22 mai 2023 à Chisinau ( AFP / Elena COVALENCO )

En février, Mme Sandu avait accusé la Russie de fomenter un coup d'Etat pour renverser le pouvoir en place à Chisinau et dénonce la "guerre hybride" menée par Moscou.

Dans un entretien accordé cette semaine à l'AFP, la présidente avait dit vouloir entrer "dès que possible" dans l'UE, espérant une décision "dans les prochains mois" sur l'ouverture des négociations.

"La Russie va continuer à être une grande source d'instabilité dans les années à venir et nous devons nous protéger", avait-elle souligné.