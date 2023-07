En mode diesel, les Bleues passent l'Irlande à la moulinette

Les Bleues ont dominé l'Irlande à Dublin pour le premier de leurs deux matchs de préparation à la Coupe du monde (0-3). Maëlle Lakrar a fêté sa troisième sélection en inscrivant un doublé, et l'inévitable Eugénie Le Sommer a soigné ses stats avec son 89e but international. Hervé Renard poursuit son sans-faute.

Irlande 0-3 France

Buts : Lakrar (45 e +1, 61 e ) et Le Sommer (45 e +3)

Dublin réussit bien aux équipes de France. Un peu plus de trois mois après le succès de leurs homologues masculins à l’Aviva Stadium, grâce à un but de Benjamin Pavard (0-1), les Bleues les ont imités au Tallaght Stadium (0-3). Sans Amandine Henry, touchée au mollet, mais avec Kadi Diani, qui avait manqué le dernier rassemblement à cause d’une blessure à l’épaule, les protégées d’Hervé Renard ont souffert pendant une demi-heure, avant de prendre la mesure de leur adversaire sans trop de peine. Pas de quoi sauter au plafond, mais un bon signal pour la suite de la préparation, à deux semaines et demie du début de leur Coupe du monde contre la Jamaïque.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com