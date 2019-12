En Lorraine, les inondations menacent les villes minières

Première étape d'une procédure qui s'annonce longue et difficile, la ville de Forbach (Moselle) et une douzaine de communes de l'ancien bassin houiller lorrain ont obtenu, en justice, la désignation d'un expert indépendant pour évaluer l'ampleur et l'origine des « désordres hydrologiques » découlant, selon elles, de la fin de l'extraction du charbon. Dans cette région, le dernier puits a fermé en 2004, à la mine de La Houve, sur le territoire de la ville de Creutzwald.Le 18 novembre 2018, le préfet de la Moselle, Didier Martin, a adressé à une trentaine de collectivités un « porter à connaissance » (information sur la révision de documents d'urbanisme) relatif à la remontée des nappes phréatiques et à l'impact qu'elle pourra avoir sur leurs projets futurs.Poussées et infiltrationsInfiltrations dans les parties enterrées des ouvrages et des constructions, humidité, poussées pouvant affecter la solidité des fondations et la structure des réseaux souterrains? Les conséquences du phénomène, telles qu'énumérées par le préfet, sont « désastreuses », observe Me Xavier Iochum, qui intervient au soutien de trois communautés d'agglomération et de huit villes, parmi lesquelles Forbach, Saint-Avold, Freyming-Merlebach et Stiring-Wendel. « Il ressort de la cartographie fournie par les services de l'État que les collectivités que je représente vont être significativement et durablement touchées par les remontées aquatiques, avec...