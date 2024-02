En Ligue 1, ouvrez le champ des possibles

Solide dauphin du Paris Saint-Germain, le Stade brestois a la gueule du prétendant le plus fringant à la qualification en Ligue des champions. Une anomalie qui n’en est plus vraiment une dans un championnat où la moindre victoire permet de remonter au classement à vitesse grand V.

Comme attendu avant le coup d’envoi, la rencontre de dimanche soir entre le quatrième et le huitième de Ligue 1 a tourné en faveur des favoris. Pourtant réduits à dix dès l’heure de jeu, ceux qui peuvent maintenant espérer une qualification en Ligue des champions ont su faire le nécessaire pour s’imposer en fin de rencontre et doucher les espoirs des modestes pensionnaires du ventre mou. Inutile de se frotter les yeux ce lundi matin, vous êtes bien réveillé : grâce à ce succès, le Stade brestois continue de grimper pour se hisser à la deuxième place du classement, tandis que l’Olympique de Marseille glisse en neuvième position, derrière Reims, mais toujours devant Lyon. Plus rien n’a de sens dans ce championnat, mais il est justement l’heure de se réjouir de cette imprévisibilité.

Brest bien à sa place

Désormais dauphin du PSG, seul sur son nuage, Brest devient, après 22 journées, un prétendant plus que crédible dans la course à l’Europe. Les hommes d’Éric Roy n’ont plus perdu en Ligue 1 depuis novembre dernier, alors qu’ils avaient enchaîné trois revers de suite contre Lille, Paris et Monaco. Sortis indemnes de cette tempête, les Pirates sont repartis à l’abordage et se permettent désormais même de rivaliser avec les prétendus favoris du championnat. Après avoir arraché le nul au Parc des Princes (2-2) et tenu tête à Nice (0-0), le SB29 s’est offert l’OM (1-0) pour continuer de croire à une deuxième partie de saison encore plus historique que la première.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com