En Liga, du racisme, mais aucun coupable

Pointée du doigt par presque tous les acteurs du football espagnol après l’énième cas d’insultes racistes visant Vinicius survenu ce dimanche à Valence, LaLiga fait figure de coupable parfait. Sauf que l'instance gérant le football professionnel espagnol ne peut pas tout faire et qu'elle n'est vraiment pas aidée.

Depuis dimanche dernier et une nouvelle séquence inadmissible où Vinicius a encore été victime d’insultes racistes dans un stade espagnol, toute l’Espagne assure lutter contre cette discrimination. Même Marca , qui publiait ce mardi en Une « Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste ». Le même média qui, le soir même de l’incident à Mestalla, publiait un genre d’édito de mauvais goût disant grosso modo « okay Vinicius est victime de racisme, mais il a un comportement pas ouf sur le terrain ». Et tous tombent bien facilement sur une entité : LaLiga. Équivalent de notre LFP locale, l’institution dirigée par Javier Tebas fait souvent débat et est au cœur d’un conflit à peine voilé avec les deux géants du championnat : le FC Barcelone et… le Real Madrid. Alors évidemment quand, excédé par cet épisode de trop, Vinicius s’en est pris à la LaLiga sur ses réseaux sociaux, le sulfureux patron du football professionnel espagnol est monté sur ses grands chevaux. Réussissant à faire de sa réponse au Brésilien un exemple même de ce qu’il ne faut pas faire.

Tebas : grande gueule, petit pouvoir en la matière

« Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu’est et ce que peut faire LaLiga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux réunions convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d’insulter LaLiga, vous devez vous informer correctement, Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble » , tacle Javier Tebas en oubliant visiblement de condamner le racisme subi par l’attaquant brésilien et de lui adresser, pourquoi pas, un petit message de soutien. L’heure était plutôt au règlement de compte à distance avec le Real Madrid, qui s’était jusqu’ici contenté de communiqués tardifs pour dénoncer le racisme que subit continuellement sa star. Mais tous demandent que davantage soit fait pour lutter contre un racisme quasi endémique, tant Vinicius semble être pris à partie lors de chacun des dé

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com