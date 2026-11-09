En Lettonie, le 2e refuse de jouer son dernier match contre le leader

Le fameux grain de Riga dans la chaussure. La Lettonie, ce n’est pas que du handball (victoire des Bleus 44-29 ce dimanche, quand même). C’est aussi du foot et un championnat, la Virsliga, qui n’a pas très bien fonctionné ce week-end . Alors que la 36 e et dernière journée de l’année était marquée par un derby de Riga entre le RFS, leader, et le FC Riga, son dauphin, cette rencontre au sommet ne s’est… pas déroulée .

La fédé « n’accepte pas »

Le Riga FC a refusé de disputer ce match, pourtant prévu sur son terrain. Le club a exprimé son mécontentement par une lettre, mêlant pêle-mêle des excuses à leurs supporters et une protestation contre le niveau d’arbitrage de la Premier League . « Nous étions plus forts que les champions mais nous pensons que des circonstances ont influencé la course au titre. » Sur le terrain, les trois derbys de l’année se sont soldés par une victoire du Riga FC et deux matchs nuls.…

UL pour SOFOOT.com