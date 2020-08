En juillet, 2,4 millions de salariés en chômage partiel (Dares)

Environ 2,4 millions de salariés du secteur privé étaient en chômage partiel en juillet, soit plus de deux millions de moins qu'en juin, selon une estimation de la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail.

Ils étaient 4,5 millions au mois de juin, 7,9 millions en mai, 8,8 millions en avril et 7,2 millions en mars en chômage partiel, en raison de l'épidémie de Covid.

En juillet, 120.000 personnes étaient en activité partielle pour raison de vulnérabilité (ou pour garde d'enfants), contre 720.000 un mois plus tôt.

La baisse du nombre de salariés en chômage partiel est particulièrement forte en juillet dans la construction, le commerce, le transport-entreposage, l'hébergement-restauration, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, ajoute la Dares.

Fin juillet, troisième mois de déconfinement, six salariés sur dix travaillaient sur site (stable par rapport à fin juin, après la moitié fin mai, un tiers fin avril et un quart fin mars) et un salarié sur dix était en télétravail.

La reprise de l'activité s'est poursuivie: 9% des salariés sont dans une entreprise dont l'activité est arrêtée ou a diminué de plus de moitié, contre 13% en juin, 27% en mai et 45 % en avril.