En Italie, les « sardines » s'en prennent à Matteo Salvini

Apparu mi-novembre, le mouvement détonne en revendiquant « humilité » et courtoisie, tout l'inverse du chef de l'extrême droite

C'est une marée humaine d'un genre nouveau, qui déferle sur les places des grandes villes italiennes depuis la mi-novembre. Pas de banderoles ni de programme, mais une ligne politique simple, celle de l'antifascisme, et une volonté affichée, celle de rejeter les discours de haine et le souverainisme incarné par le dirigeant de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini. En signe de ralliement, ces militants arborent une étrange image, celle de la sardine.

Dimanche 1er décembre, ils étaient au bas mot 25 000 sur la Piazza del Duomo à Milan, sous une pluie glaciale, dans un calme impressionnant ; mais, au commencement, ils n'étaient que quatre. Des jeunes trentenaires de Bologne, plutôt sages, qui ont eu l'idée, pour protester contre la venue, dans la capitale régionale d'Emilie-Romagne, de Matteo Salvini, le 14 novembre, de lancer une contre-manifestation d'un genre nouveau. Mattia Santori, 32 ans, diplômé en sciences politiques, qui s'est imposé comme le porte-parole de ce petit groupe, donne des cours de frisbee à ses heures perdues. A ses côtés, Giulia Trappolini, bientôt 30 ans, est physiothérapeute et professeure de danse. Roberto Morotti, 31 ans, est ingénieur et s'occupe de retraitement des déchets plastiques. Quant au quatrième, Andrea Gareffa, 32 ans, diplômé en sciences de la communication, il est guide touristique.

« Révolution piscicole »

Leur message initial ressemble à une boutade : « Pas de drapeau, pas de parti, pas d'insulte. Créez votre propre sardine et participez à la première révolution piscicole de l'histoire. » Alors que le dirigeant de la Ligue a annoncé un meeting monstre dans le palais des sports de Bologne, le 14 novembre, pour lancer la campagne de sa candidate, Lucia Borgonzoni, en vue de l'élection régionale du 26 janvier 2020, il s'agit de se retrouver au même moment sur la Piazza Maggiore, au centre de la ville. Mieux qu'une flashmob, on fera un « fish mob » : les « sardines » se tiendront « serrées, serrées, comme dans une boîte », pour symboliser leur cohésion face à l'extrême droite. Et le rassemblement se fera dans le calme - les poissons sont silencieux -, en opposition au vacarme du barnum salviniste.

