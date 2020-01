En Italie, la campagne sans limite du «shérif» Salvini

Les élections régionales qui se déroulent ce dimanche en Calabre et en Emilie-Romagne sont cruciales pour Matteo Salvini. S'il conquiert l'Emilie, puissant bastion historique de la gauche, le chef de la Ligue d'extrême-droite marquera un point décisif dans sa reconquête du pouvoir. Il exigera de la coalition gauche populiste-centre gauche au pouvoir, affaiblie par des crises internes, des élections législatives anticipées. Dans ce but, le Capitaine, qui assume des postures à la Mussolini, a mené une campagne brutale. Qui aurait imaginé en France un parti politique aller faire campagne à Outreau en pleine affaire du même nom ? En Italie, Matteo Salvini, le chef de la Lega (Ligue, extrême droite), a osé. Il a même fait de l'affaire de Bibbiano, un scandale de trafic et d'abus sexuels sur des enfants impliquant des élus du Parti démocrate (PD, centre gauche) au pouvoir, un thème majeur de sa campagne pour les élections régionales. C'est dans cette bourgade morose d'Émilie-Romagne, stigmatisée dans l'Italie entière par ce scandale sur lequel la justice est encore en train d'enquêter, que le Capitano -- le capitaine, surnom de Salvini -- a tenu jeudi soir l'un de ses derniers meetings. Aussi bizarre que bouleversant.En Monsieur Loyal de la détresse sociale, l'ancien ministre de l'Intérieur fait défiler sur la scène, ornée d'une affiche « Ne touchez pas aux enfants », des parents victimes. Il enlace chacun d'eux, les encourage à raconter leur histoire. Une sexologue, dont le compagnon a été assassiné, et qui s'est vu retirer dans la foulée ses droits parentaux, décrit son long combat pour récupérer sa fille de 14 ans, placée d'office par les services sociaux dans une famille « amie des puissants ». Matteo Salvini sur la scène d'un meeting à Bibbiano, devant une affiche « Ne touchez pas aux enfants ».SIPA/Nicola Marfisi/AGF Suit un couple de chômeurs, auquel on a « arraché » sa ...