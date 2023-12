En Israël, des bénévoles pour les récoltes des agriculteurs arabes

Un volontaire travaille dans une serre à Baqa al-Gharbiya pour aider les agriculteurs arabes israéliens manquant de main d'oeuvre le 9 décembre 2023 ( AFP / John MACDOUGALL )

Ils sont juif ou arabe, enseignant ou avocat: ces bénévoles venus de Haïfa, dans le nord d'Israël, prennent sur leur temps libre pour aider des agriculteurs arabes israéliens manquant de main d'oeuvre depuis le début de la guerre à Gaza.

A Baqa al-Gharbiya, à une heure de route plus au sud, Marwan Abou Yassine accueille à bras ouverts ces citadins qui ont provisoirement troqué stylo et robe contre une paire de bottes.

"J'avais 16 ouvriers thaïlandais, neuf ont quitté le pays à cause de la guerre, et j'avais 15 travailleurs qui venaient de Cisjordanie mais ne peuvent plus venir en Israël à cause des barrages", se désole ce maraîcher de 55 ans.

Marwan Abou Yassine, comme les autres Arabes israéliens, est descendant de Palestiniens restés sur leurs terres après la création de l'Etat d'Israël en 1948, dont la communauté représente aujourd'hui environ 20% de la population du pays et dit être victime de discrimination par rapport à la majorité juive.

Cet agriculteur cultive habituellement 150 dounams (environ 15 hectares) mais il affirme qu'il ne pourra en exploiter que 40 ou 50 cette saison car il n'a réussi à embaucher que sept employés et que le travail des volontaires, s'il est bienvenu, ne suffit pas.

Quelques-uns cueillent ce jour-là des concombres tandis que d'autres placent des plants sur des tuteurs, mais aucun ne remplace un ouvrier habitué au dur labeur des champs.

Et les coûts restent ceux d'une exploitation de 150 dounams car il lui faut continuer à entretenir ses terres, notamment les serres en plastique.

Israël qui mène une offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à l'attaque sanglante sur son territoire du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, se trouve du coup refermé sur lui-même, jusqu'en Cisjordanie occupée, sclérosée par des restrictions de mouvement supplémentaires.

- "Se soutenir mutuellement"-

Israël a en outre suspendu les permis de travail en Israël d'environ 130.000 ouvriers de cette partie des Territoires palestiniens.

Les alentours de la bande de Gaza, côté israélien, comprennent beaucoup d'exploitations agricoles et les Thaïlandais qui sont nombreux à y travailler ont été, eux aussi, victimes du feu du Hamas le 7 octobre.

Plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués, blessés et pris en otage à Gaza. Cette tragédie a suscité la peur parmi les 30.000 ressortissants travaillant en Israël qui ont massivement quitté le pays.

Les exploitations israéliennes se retrouvent ainsi sans bras pour cueillir et planter fruits et légumes.

"Il faut se soutenir mutuellement", explique Abir Abdel Ghani, avocate de 33 ans qui trouve "très amusant" de s'essayer à la cueillette. Elle reconnait toutefois qu'"une journée de travail ne suffit pas" à résoudre le problème.

Youssef Sader, un professeur de physique retraité, est aussi venu pour ses "frères", et suppose qu'il sera fourbu mais content à la fin de la journée car il aura quand même "donné un petit coup de pouce aux agriculteurs".

- "Faire un pas" -

D'autres bonnes volontés s'apprêtaient à ramasser des fraises quand la pluie les a surprises. Lasses d’attendre un ciel plus clément, elles ont fini par abandonner.

Pour Guy, 56 ans, travailleur social israélien et juif, offrir son temps pour les récoltes de Baqa al-Gharbiya est "très important pour les bonnes relations entre juifs et arabes en Israël".

"Nous devons tous faire un pas les uns vers les autres", poursuit-il.

Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont lancé des appels aux volontaires comme l'explique Ibrahim Mawasi, coordinateur des associations de bénévoles.

"Une semaine après la guerre, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de mobiliser toutes les personnes qui le voudraient bien pour sauver ce qu'il est possible de sauver de l'agriculture".

"Les bénévoles nous aident, dans la limite de leurs moyens, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut, nous avons besoin de professionnels", précise l'agriculteur de 65 ans.

Le cabinet de guerre du gouvernement se déchire sur la question du retour des milliers de travailleurs palestiniens en Israël. Des ministres qui s'y opposent suggèrent désormais de faire venir des dizaines de milliers de travailleurs de l'étranger, notamment d'Inde.