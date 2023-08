En Irlande, le réchauffement de l'Atlantique menace la pêche

À la fin de ses études, Darragh McGuinness connaissait sa vocation: rejoindre un équipage de pêche. Mais avec le réchauffement de l'Atlantique, cet Irlandais de 23 ans craint aujourd'hui la disparition de cette activité qui fait vivre sa famille depuis des générations.

"C'est un énorme problème", dit Darragh McGuinness à l'AFP depuis la cabine de pilotage de l'Atlantic Challenge, amarré dans le port de Killybegs, dans le nord-ouest de l'Irlande. "Cela pourrait mettre un terme à la pêche, en Irlande au moins".

La forte hausse des températures dans l'Atlantique Nord cet été a accentué la pression sur un secteur déjà en difficulté. Elle a renforcé les craintes de changement dans les migrations des poissons, qui pousserait certaines espèces vers le nord, vers des eaux plus froides. Le coup pourrait être fatal.

Michael O'Donnell pose près de son étal à poissons, à Killybegs, dans le nord-ouest de l'Irlande, le 4 août 2023 for a photograph with some of his fish stock in Killybegs, western Ireland on August 4, 2023. Soaring temperatures in the North Atlantic Ocean over the summer months have raised fears that fish could be pushed to colder waters, heaping pressure on the already struggling industry. ( AFP / Paul Faith )