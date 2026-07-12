En Irlande, la France fait des pieds et des mains pour la Coupe du monde

Loin des strass et paillettes américaines, la Coupe du monde de football gaélique débute ce lundi, en Irlande à Waterford. Durant une semaine, l’équipe de France va tenter d’aller accrocher le titre mondial qui lui avait échappé de peu trois ans plus tôt.

Et si, la même semaine, deux équipes de France décrochaient chacune leur étoile mondiale ? L’idée fait sourire, mais elle est prise très au sérieux du côté des Bleus du foot gaélique, ce sport à la croisée du football et du rugby et dont la Coupe du monde se tient en Irlande, où il est très populaire, du 13 au 18 juillet. Dans ce tournoi, pas de Kylian Mbappé, Michael Olise ou Ousmane Dembélé, mais une revanche à prendre sur le mauvais souvenir de la dernière édition. « Il y a trois ans, nous avions perdu en finale (7-10) contre Sean Mc Dermotts (une équipe anglaise, NDLR), pose le capitaine Arnaud Vitrai. On a ce désir de revanche, et on a le niveau pour être champion du monde. »

Jours de congé et cagnotte en ligne

Contrairement à la bande de Didier Deschamps qui a pu peaufiner sa préparation dans le cocon de Clairefontaine, ces joueurs qui jouent avec les pieds et les mains (bizarre, non ?) n’ont pas le temps de régler les automatismes pendant plusieurs jours, en arrivant seulement ce week-end sur place. Ils connaissent les lieux, après avoir eu le droit à trois petits stages au cours de la saison, dont un en Irlande pour se mettre en condition au pays du whisky, où on leur a filé « quelques petits tips pour se préparer à la compétition » , raconte Arnaud Vitrai, kiné dans la vie de tous les jours. Les locaux n’avaient aucune raison de faire les mystérieux, les Irlandais étant tellement au-dessus de la mêlée qu’ils ne participent à la compétition. Mieux, ils ont leur propre tournoi, le All-Ireland .…

Tous propos recueillis par EM

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com