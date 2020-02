En Irlande du Nord, un gardien règle ses comptes aux poings avec des supporters

Ce samedi, une rencontre de coupe s'est terminée façon ring de boxe. Le portier de Warrenpoint, Mark Byrne, a quitté son but pour aller en découdre avec les supporters de Ballymena. Une fâcheuse image, alors que la ligue nord-irlandaise constate une recrudescence d'incidents dans les stades.



Boulettes du portier

Vidéo

Le foot en Irlande du Nord, c'est du costaud ! Pendant qu'au même moment, l'Irlande scalpait l'Écosse en ouverture du tournoi des Six Nations de rugby (19-12) de l'autre côté de la frontière, la vraie mêlée de ce samedi se trouvait à Warrenpoint (à 70 bornes au sud de Belfast). Le cadre ? Un huitième de finale de Coupe d'Irlande du Nord, entre deux formations de bas de tableau du championnat local. Jusque-là, pas de souci particulier. Warrenpoint prend les devants (1-0, 48) et se fait rejoindre à l'heure de jeu (1-1, 60). Mais alors que l'on se dirige vers la prolongation, Andy McGrory offre la qualif' aux visiteurs (1-2, 87).Moment choisi par Mark Byrne pour entrer en piste. Le gardien, 19 balais, quitte son but et fonce dans le tas de supporters de Ballymena parqués derrière lui. Un peu à la manière d'Anthony Lopes enchaînant les droites à Furiani en 2017 (après avoir chambré les supporters corses), Mark Byrne se mue en boxeur. Les images de la BBC nord-irlandaise dévoilent une véritable empoignade entre une dizaine de supporters, des stadiers et les joueurs des deux formations. "", livre la BBC. Le match s'est terminé dans la confusion la plus totale, et l'arbitre du jour a vu rouge à l'endroit de Mark Byrne.Sur les réseaux sociaux, certaines personnes présentes au stade expliquent que le portier a été pris en grippe durant toute Lire la suite de l'article sur SoFoot.com