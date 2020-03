En Iran sous sanctions, le défi de produire des traitements anticancer

Des employés assemblent des paquets de médicaments dans l'usine pharmaceutique d'Actoverco à Karaj, à 40 km à l'ouest de la capitale iranienne Téhéran, le 18 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

Concentré, en tenue aseptisée, un technicien est penché sur un bioréacteur dans une usine pharmaceutique iranienne. Sa mission? Fabriquer des médicaments vitaux pour des cancéreux avec du matériel sous sanctions américaines, dans des conditions hors norme.

Un immense couloir baigné d'une lumière artificielle et d'une forte odeur de désinfectant mène à la salle du bioréacteur de l'usine Actoverco, à laquelle l'AFP a eu un rare accès.

Six cent personnes travaillent dans les chaînes de production de l'usine, dans une banlieue industrielle de Karaj, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Téhéran.

Dans la salle, deux hommes s'activent, en combinaisons, gants, masques et charlottes d'hôpital.

A l'intérieur de ce bioréacteur, des cellules sont multipliées, ensuite transférées dans des cuves surveillées par les techniciens et servant aux milieux de culture permettant de fabriquer un biomédicament (substance active produite à partir d'une cellule ou d'une source biologique, comme une protéine).

"Nombre d'équipements médicaux que nous utilisons dans notre production ou en laboratoire sont considérés comme à double usage (pouvant être utilisés à des fins civiles comme militaires, NDLR) et cela nous cause beaucoup de problèmes pour obtenir les équipements dont nous avons besoin", explique le directeur de l'usine, Réza Mostofi, 49 ans, dont 22 passés dans l'industrie pharmaceutique.

- Production stoppée -

Alors que s'étend en Iran l'épidémie de nouveau coronavirus, nombre d'Iraniens sont pris au piège d'une pénurie de médicaments, liée aux sanctions américaines rétablies en 2018 après que les Etats-Unis se furent retirés de l'accord sur le nucléaire iranien conclu trois ans plus tôt.

Des employés travaillent avec des bioréacteurs dans une usine pharmaceutique à Karaj, à 40 km à l'ouest de la capitale iranienne Téhéran, le 18 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

En riposte, depuis mai 2019, l'Iran s'est progressivement affranchi d'engagements en matière nucléaire auxquels il avait souscrit par ce pacte.

Sur le papier, les biens humanitaires (médicaments, équipements médicaux) échappent aux sanctions de Washington.

En réalité, ils sont soumis au blocus américain, les banques internationales préférant généralement refuser une transaction impliquant l'Iran plutôt que de courir le risque de s'exposer à des représailles aux Etats-Unis.

"L'utilisation pure et simple de ce bioréacteur, obtenir des pièces de rechange, etc... tout est problématique", se lamente M. Mostofi.

Depuis six mois, son usine n'est plus en capacité de fabriquer un médicament qui est un "composant essentiel des traitements contre la leucémie notamment". "Nous ne pouvons plus importer le principe actif pour fabriquer du Rituximab et nous avons dû stopper la production", déplore-t-il.

L'usine veut produire elle-même le principe actif, avec un "très gros" bioréacteur de 2.000 litres dont elle dispose, mais dont le fonctionnement est touché par des difficultés quasi insurmontables à cause des sanctions.

Le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour ne décolère pas. "Nous n'avons pas de problème à produire des médicaments anticancer (mais) nos entreprises veulent pouvoir renouveler et améliorer leurs équipements", dit-il à l'AFP.

Selon lui, l'Iran compte 500.000 malades du cancer, deuxième plus grande cause de mortalité avec 30.000 morts par an.

Actoverco utilise aussi ses bioréacteurs pour produire une protéine, l'interféron bêta 1a, traitant la sclérose en plaques. "On n'arrive pas à approvisionner autant qu'il faudrait nos patients" en médicaments pour cette maladie, regrette le directeur, qui exhorte à une "solution politique" entre Téhéran et Washington.

Un employé prépare des ampoules de médicaments dans l'usine pharmaceutique d'Actoverco à Karaj, à 40 km à l'ouest de la capitale iranienne Téhéran, le 18 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

Il se dit aussi inquiet de la situation du nouveau coronavirus, qui a causé la mort de plus de 50 personnes en Iran. "Probablement que l'année prochaine il y aura un vaccin disponible dans le monde, mais il sera peut-être impossible de l'importer en Iran!"

Avec les sanctions, "le travail est devenu de plus en plus difficile, on le ressent au quotidien", affirme Maryam Yaftian, 30 ans. Cette radiophysicienne travaille à Téhéran dans la clinique privée Rochana, aux installations et à la décoration modernes, ouverte depuis trois ans.

- Matériel américain -

Elle pointe les difficultés pour s'approvisionner en médicaments et obtenir des pièces de rechange pour les deux appareils de radiothérapie achetés avant les sanctions à une société américaine.

Pour les dépannages, la clinique a recours... à des visioconférences avec des techniciens iraniens basés à l'étranger.

Autre effet des sanctions, selon le directeur de la clinique, Touraj Norouzi, les prix de revient ont explosé, et donc le coût pour les patients aussi.

Dans une salle, Seyedeh Hosseini, au regard pétillant et dont émane une combativité impressionnante, reçoit son traitement de chimiothérapie.

Parce que ses frères et son père ont pu l'aider financièrement, cette mère de famille a eu "la chance" d'opter pour une chimiothérapie et une pompe de perfusion importées de l'étranger, "parce que c'était un meilleur traitement" dans son cas.

Mais avec le seul salaire de fonctionnaire de son mari, elle ne sait pas si elle aurait pu bénéficier d'un traitement efficace avec "peu d'effets secondaires".

Réza Mostofi, le directeur de l'usine pharmaceutique Actoverco, à Karaj, à 40 km à l'ouest de la capitale iranienne Téhéran, montre une bouteille de médicament Rituximab, le 18 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

Selon des témoignages recueillis par l'AFP, nombre de patients ou leurs proches cherchent par des moyens détournés à obtenir des traitements de chimiothérapie à l'étranger, n'ayant pas confiance en la qualité des produits locaux.

"Si j'ai un patient en chimio actuellement, je ne lui conseillerai pas le médicament local", lâche la directrice d'une pharmacie de Téhéran, Chahrzad Chahbani, qui confie avoir cherché à tout prix un traitement à l'étranger pour sa mère malade du cancer.

