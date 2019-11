« En Irak, les chiites rejettent l'ingérence de l'Iran »

À huis clos, ou presque, l'Irak est secoué depuis plus d'un mois par un vaste mouvement de révolte réprimé dans le sang. Dénonçant la corruption qui gangrène le pouvoir et l'incapacité du gouvernement à fournir les services publics élémentaires (eau et l'électricité), des milliers d'Irakiens manifestent depuis le 1er octobre dernier à Bagdad et dans le Sud, majoritairement chiite, du pays. Mais la réponse gouvernementale est féroce. Au moins 319 personnes ont été tuées et près de 12 000 blessées.Ingénieur de recherche au CNRS, où il officie en tant qu'anthropologue, Hosham Dawod est l'un des rares chercheurs à avoir pu se rendre en Irak au cours des semaines écoulées. Dans un entretien au Point, il explique pourquoi les chiites irakiens se révoltent contre leur classe politique, mais aussi contre l'Iran.Le Point : Avez-vous été témoin d'une intensification de la mobilisation en Irak ?Hosham Dawod : En effet, nous assistons à une intensification de la mobilisation. Les manifestations sont aujourd'hui plus structurées politiquement qu'au début du mois d'octobre. Dans leur majorité, les manifestants savent exactement ce qu'ils veulent : le départ du gouvernement, qui n'a pas du tout été à la hauteur pour répondre aux défis qui lui étaient posés et qui est responsable d'un grand nombre de morts. L'exécutif est aujourd'hui à bout de souffle.Qui sont les manifestants ?Il s'agit du soulèvement essentiellement de la population...