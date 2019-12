En Irak, la guerre Iran-États-Unis a déjà commencé

La guerre contre l'organisation État islamique achevée, un autre conflit sanglant est en train de voir le jour en Irak. Dimanche, les États-Unis ont bombardé cinq installations militaires ? trois dans l'ouest de l'Irak et deux dans l'est de la Syrie ? appartenant à Kataeb Hezbollah (les Brigades du Hezbollah). Situées à proximité d'al-Qaïm, localité irakienne frontalière de la Syrie, ces raids aériens ont fait au moins 25 morts parmi les combattants du Hezbollah. C'est la première fois que l'armée américaine s'en prend à cette milice chiite qui, après avoir lutté contre l'occupation américaine dans les années 2000, a ensuite combattu le même ennemi que Washington : Daech.Lire aussi Irak : derrière la répression, l'ombre des milices pro-IranMembre des « unités de la mobilisation populaire » (Hachd al-Chaabi), créées en 2014 pour lutter contre l'organisation État islamique, Kataeb Hezbollah (les Brigades du parti de Dieu, distincte du mouvement libanais Hezbollah, NDLR) est liée à la République islamique d'Iran, qui leur fournit armes, entraînement et argent. Avec l'aide de la force al-Qods (la branche extérieure des Gardiens de la révolution iraniens, NDLR), elles ont amplement participé à la lutte contre les djihadistes, au même titre que l'armée irakienne mais aussi la coalition internationale dirigée par les États-Unis.Alliés objectifsÀ l'époque, Téhéran et Washington se retrouvent en position d'alliés...