En infériorité numérique pendant une heure, Porto domine Benfica et réalise le doublé Coupe/Championnat par Florian Burgaud (iDalgo) Le FC Porto marche actuellement sur le football lusitanien. Opposé en finale de la Coupe à son rival honni du Benfica, en pleine déliquescence depuis quelques semaines, le club du Dragon, coaché par Sérgio Conceição, ancien entraîneur du FC Nantes, s'est imposé 2-1 malgré l'exclusion de Luis Diaz dès la 38e minute. Chancel Mbemba, en neuf minutes et de deux têtes, une lobée et une piquée (47e, 58e), donnait deux buts d'avance aux Portuans. Une marge que les Lisboètes n'ont pas comblée : malgré un penalty transformé par Carlos Vinicius à la 84e, c'est bien le FC Porto qui soulève la coupe dans le ciel de Coimbra. Le FC Porto réalise le doublé Coupe/Championnat et enfonce le Benfica dans la crise.

