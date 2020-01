En Inde, un médecin au secours des bébés filles

Le chocolat colle aux doigts. Il n'y a ni assiette ni cuillère, les parts de gâteau sont servies directement dans les mains de la vingtaine de convives. Des rideaux cachent des lits disposés aux coins de la grande chambre spartiate. Pour égayer la pièce, une infirmière a allumé des bougies. Elle distribue aux familles et au personnel soignant des roses qu'ils doivent, symboliquement, offrir aux deux mères. Jayashri et Nena, 23 et 28 ans, gênées d'être l'objet de tant d'attentions, ont accouché quelques jours plus tôt. Chacune presse contre elle son nourrisson emmailloté. Une fille, bien sûr !« On n'organise cette fête que pour les filles, explique le docteur Ganesh Rakh, 45 ans, patron de cette clinique de Pune, à 160 kilomètres de Bombay, dans l'ouest de l'Inde. Celles qui donnent naissance à des garçons n'ont pas besoin que l'on procède à ce cérémonial, leurs familles s'en chargent. Elles célèbrent toujours l'arrivée d'un fils. » Fête organisée par le docteur Ganesh Rakh (avec le bébé) pour la naissance de la fille de Jayashri (en orange). LP/Olivier Lejeune Le médecin réserve aussi un « cadeau » aux mamans : elles ne payent pas ! Ganesh Rakh offre leur accouchement aux femmes qui mettent au monde une fille. Soit 25 000 roupies (environ 320 euros) lorsqu'il n'y a pas de complication, et 40 000 (environ 510 euros), si une césarienne est nécessaire. Un geste, espère le praticien, qui contribuera à changer les mentalités et à lutter contre une discrimination millénaire.Dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, les femmes se retrouvent très souvent exclues de l'héritage, en particulier du patrimoine foncier. De plus, ce sont les garçons qui s'occupent de leurs parents durant leurs vieux jours et, traditionnellement, accomplissent les rites funéraires hindous à leur mort. Une fille, elle, est vue comme un fardeau, une « invitée coûteuse » qui, une fois mariée, ira vivre avec sa ...