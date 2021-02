En Inde, les vallées de l'Himalaya sont de plus en plus en danger

La vallée de la Rishi Ganga, dans l'Himalaya indien, le 9 février 2021, ravagée deux jours plus tôt par une inondation subite qui a emporté maisons, routes, ponts et une partie d'une centrale hydroélectrique, ainsi que 200 habitants ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Longtemps avant la crue subite meurtrière qui a dévasté début février une vallée de l'Himalaya en Inde, Kundan Singh Rana savait bien que tous les travaux effectués dans cette région fragile finiraient en désastre.

"Les rivières, les montagnes et les arbres sont comme nos dieux, et chaque sacrilège a des conséquences", explique calmement à l'AFP ce paysan de 43 ans.

"La rivière Rishi Ganga et nos montagnes ont été blessées sans guérison possible par l'avidité des hommes. Cette inondation est la réponse des dieux", continue cet habitant d'un village situé juste au-dessus de la centrale hydroélectrique ravagée par la crue.

Kundan Singh Rana, un habitant de la vallée indienne de l'Himalaya ravagée par une crue subite, le 10 février 2021 dans son village surplombant la centrale hydroélectrique en partie détruite par la crue trois jours plus tôt ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le 7 février, un mur d'eau s'est violemment abattu sur la vallée de Rishiganga, dans l'Etat de l'Uttarakhand, détruisant tout sur son passage et faisant, selon le dernier bilan en date, 50 morts et 150 disparus.

Le phénomène a été d'abord attribué à la rupture d'un glacier himalayen mais d'autres hypothèses sont envisagées, dont la formation d'un lac glaciaire, due à la fonte d'un glacier, dont les rives auraient cédé.

Et si les scientifiques ne croient pas forcément à l'intervention divine, ils sont d'accord pour dire que c'est bien l'activité humaine dans cette région fragile qui est responsable de ce désastre.

Tout d'abord la fonte des glaciers de l'Himalaya, due au réchauffement climatique. La cause la plus probable de la catastrophe serait la rupture d'un morceau de glacier de plus d'1,5 km de longueur et environ 300 m de largeur, qui en se rompant a également emporté une partie des rochers auxquels il était attaché.

Tout cela est allé former un barrage sur une rivière dans les montagnes, jusqu'à ce que la pression de l'eau accumulée finisse par percer le barrage et déverser une masse énorme d'eau, de rochers et de boue dans la vallée, emportant maisons, routes et ponts et plus de 200 personnes.

- Changement climatique et développement -

Des sommets de l'Himalaya vus depuis le district de Chamoli (Etat de l'Uttarakhand), en Inde, le 11 février 2021 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Cette catastrophe "est clairement une conséquence du changement climatique, et un avertissement de ce qui nous attend à l'avenir", a déclaré à l'AFP H.C. Nainwal, un des spécialistes des glaciers venus sur le site.

Dans la partie indienne de l'Himalaya, environ 10.000 glaciers sont en train de fondre peu à peu, reculant de 30 à 60 m par décennie. Cette fonte forme parfois des lacs qui finissent par emporter leurs rives et se déverser dans les vallées de façon brutale et destructrice.

Mais la fonte des glaces n'est pas la seule à fragiliser la région. L'autre cause peut s'entendre régulièrement dans toutes les vallées de l'Uttarakhand: ce sont les explosions à la dynamite utilisées pour les grands travaux dans la région.

Il y a d'abord les routes : celles qui mènent à la frontière chinoise, élargies pour que l'armée indienne puisse y arriver plus facilement, depuis les affrontements de l'an dernier, mais aussi une autoroute de 800 km reliant quatre importants sites religieux, un projet cher au Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi.

Des femmes du village de Raini Chak Lata, dans l'Himalaya indien, le 10 février 2021. Leur village surplombe la vallée ravagée trois jours plus tôt par une crue subite ayant emporté infrastructures, maison, et plus de 200 personnes ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Mais le plus gros problème est la construction de centrales hydroélectriques sur de nombreuses rivières de l'Himalaya, dans le cadre de l'effort indien pour utiliser l'énergie renouvelable conformément à ses engagements dans l'Accord de Paris.

Quelque 75 d'entre elles, de toutes tailles, sont déjà opérationnelles dans l'Uttarakhand, et des dizaines d'autres sont en projet.

- "Nous nous battrons" -

La partie non endommagée de la centrale hydroélectrique de Tapovan-Vishnugad, le 11 février 2021, après qu'une crue subite a emporté, le 7 février, une partie de la centrale, ainsi que ds villages alentours ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Les experts estiment que ces constructions rapides ne prennent pas en compte les risques potentiels.

Ces dangers ont été tristement illustré en 2013 lorsqu'une crue subite avait dévasté une région de l'Uttarakhand et tué 6.000 personnes.

La justice indienne avait alors nommé un comité scientifique chargé d'examiner les causes de la catastrophe. Le comité avait conclu que la région ne pouvait accueillir sans danger plus de centrales hydroélectriques et avait recommandé de cesser toute construction. Un avis qui a été totalement ignoré par les gouvernements successifs.

Les habitants de la région disent qu'ils ne voient que les inconvénients de tout ce développement, qui ne leur profite nullement.

Surinder Singh, un habitant de la vallée de l'Himalaya indien dévastée par une crue subite, explique à l'AFP, le 10 février 2021, que les habitants de la région comptent se battre désormais contre "tout projet de route ou de barrage qui menace nos vies et nos montagnes" ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Ils ont lancé en 2019 une procédure judiciaire contre les carrières de sable illégales qui rejettent leurs déchets dans la Rishi Ganga, augmentant les risques de glissements de terrain et d'inondations.

Mais leur action n'a rien changé : déforestation et déversement de déchets continuent sans la moindre intervention des autorités.

"Pendant longtemps, nous faisions confiance au gouvernement et pensions qu'il cherchait à améliorer la vie dans la région, mais nous avons fini par réaliser que ce n'est pas le cas", explique à l'AFP un autre habitant, Surinder Singh, 55 ans.

Mas maintenant, ajoute-t-il, "nous nous battrons de toutes nos forces contre tout projet de route ou de barrage qui menace nos vies et nos montagnes".

