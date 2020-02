En images. Tour du monde des carnavals

Malgré la vague ultra-conservatrice qui a déferlé sur le Brésil depuis l'arrivée au pouvoir il y a un an du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, Rio a été plongée dans l'ivresse du carnaval durant plusieurs jours.(Photo : une école de samba à Rio, le 24 février 2020) ( AFP / CARL DE SOUZA )

La 136e édition du festival de Nice était sur le thème du "Roi de la Mode". Ici un char représentant les créateurs Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel et Jean-Paul Gaultier.(Photo : Nice, le 16 février 2020) ( AFP / VALERY HACHE )

Maslenita, ou Mardi Gras, est une fête traditionnelle russe. Précédant Carême, elle sépare les deux saisons les plus importantes du calendrier slave : l'hiver et le printemps.(Photo : Moscou, le 24 février 2020) ( AFP / YURI KADOBNOV )

Des fêtards couverts de sang de vache et portant des costumes Momotxorro, comme le veut la tradition, participent au carnaval d'Alsasua, dans le nord de l'Espagne, dans la province de Navarre, le 25 février 2020. ( AFP / ANDER GILLENEA )

À Tenerife, le carnaval se la joue plus paillettes que vachettes. (Photo : Santa Cruz de Tenerife, le 19 février 2020) ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Chaque année, Užgav?n?s se tient en Lituanie le jour avant le Mercredi des cendres, ce qui correspond à Mardi gras en France. Comme en France, on se déguise et on défile.(Photo : Vilnius, le 25 février 2020) ( AFP / PETRAS MALUKAS )