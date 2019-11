EN IMAGES. Qui sont les 13 militaires français tués au Mali ?

La collision de deux hélicoptères au Mali, dans laquelle 13 militaires ont été tués, est un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française lors d'accidents ou d'attaques depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983.

Engagé dès l'âge de 18 ans au 48e régiment de transmission d'Agen en 2002, le sous-officier Julien Carette était âgé de 35 ans. En couple, ce père de deux enfants était mécanicien et avait été envoyé en opération extérieures à de nombreuses reprises. ( SIRPA / HO )

Engagé depuis 10 ans en tant que militaire du rang au 5e régiment d'hélicoptères de combat, Romain Salles de Saint-Paul fait partie des premiers engagés à avoir le statut de personnel navigant. Âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants, il avait été envoyé au Mali pour la première fois en 2015. ( SIRPA / HO )

Grâce à ses bons résultats lors de ses formations, Clément Frisonroche est devenu chef de patrouille HAD en novembre 2018. Affecté au 5e régiment d'hélicoptères de combat à l'escadrille d'hélicoptères d'appui protection n°1, le jeune homme de 28 ans effectuait depuis septembre 2019 sa première opération extérieure au Mali. Il était marié et père d'un enfant. ( SIRPA / HO )

Engagé depuis 2009, Benjamin Gireud a rejoint le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau en tant que pilote sur hélicoptère de manoeuvre et d'assaut. Il effectue sa première mission dans le cadre de l'opération Épervier au Tchad en 2013. Il est envoyé ensuite au Mali en 2014 dans le cadre de l'opération Serval et effectuera par la suite quatre missions à Barkhane de 2016 à 2018. Il était célibataire et âgé de 32 ans. ( SIRPA / HO )

Romain Chomel de Jarnieu s'est engagé dans la réserve en 2012 pour servir au 2e régiment de Hussards, avant de signer en qualité d'élève officier l'année d'après. Nommé sous-lieutenant en 2014, puis lieutenant en 2015, il est promu capitaine en 2019 après avoir obtenu les brevets de chef d'équipe de groupement commando montagne. Il avait effectué plusieurs opérations extérieures dans le cadre de l'opération Barkhane. Il était âgé de 34 ans, célibataire et sans enfant. ( SIRPA / HO )

Engagé en 2011 en qualité d'officier sous contrat pilote aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Alex Morisse est affecté en janvier 2016 à l'escadrille d'hélicoptères d'appui protection n°1 du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il est envoyé dès 2017 sur l'opération Barkhane au Mali et y effectue deux autres missions entre 2018 et 2019. Il était âgé de 31 ans et pacsé. ( SIRPA / HO )

Engagé en tant que sous-officier d'active en 2005, Nicolas Mégard rejoint le 35e régiment d'artillerie de parachutiste de Tarbes la même année avec le grade de maréchal des logis. Devenu officier, il est affecté au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau en novembre 2014 et promu capitaine en août 2015. Il est envoyé quatre fois au Mali entre 2015 et 2017 dans le cadre de l'opération Barkhane. Il était âgé de 35 ans, marié et père de trois enfants. ( SIRPA / HO )

Pierre Bockel est affecté au 5 régiment d'hélicoptères de combat en août 2015 à l'escadrille d'hélicoptères de manoeuvre n°2. Il a été envoyé à quatre reprises au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane entre 2017 et 2019 en tant que pilote sur Cougar Rénové. Il était âgé de 28 ans, vivait en couple et allait bientôt être père. ( SIRPA / HO )

Alexandre Protin a accompli toute sa carrière au sein du 4e régiment des chasseurs. Il effectue une mission de courte durée en République de Côte d'Ivoire d'octobre 2011 à avril 2012 ainsi que deux missions au Mali de mai à septembre 2016 puis de novembre 2018 à janvier 2019. Il est envoyé au Mali pour la troisième fois en septembre 2019. Il était âgé de 33 ans et était en couple. ( SIRPA / HO )

Antoine Serre s'engage au titre de l'école militaire de haute montagne à Chamonix en septembre 2015. Nommé maréchal des logis en janvier 2016, il choisit le 4e régiment de chasseurs de Gap. Il effectue deux missions au Mali de juin à septembre 2017 en qualité de chef de patrouille puis de septembre 2018 à janvier 2019 en tant qu'équipier commando. Il est envoyé au Mali pour la troisième fois en septembre 2019. Il était âgé de 22 ans et pacsé. ( SIRPA / HO )

Andreï Jouk rejoint les rangs de la Légion étrangère en 2008. Fort d'un parcours remarquable, il intègre le corps des sous-officiers en 2011 et est promu sergent-chef en janvier 2018. Il a effectué trois opérations extérieures : une en Afghanistan au sein de l'opération "Pamir" de décembre 2010 à avril 2011, puis deux au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane entre janvier 2018 et janvier 2019. Âgé de 43 ans, il était marié et père de quatre enfants. ( SIRPA / HO )

Jérémy Leusie s'engage en 2007 en qualité d'opérateur navigateur au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne. Il effectue sa première opération extérieure au TChad en 2008. En 2018, il rejoint le groupement commando montagne du régiment. Il est déployé de janvier à mai 2019 sur l'opération Barkhane puis est promu au grade de maréchal des logis-chef en mai. Quatre mois plus tard, il est engagé sur ce même théatre d'opération en qualité d'équipier commando. Il était âgé de 33 ans et pacsé. ( SIRPA / HO )